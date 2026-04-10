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台灣在2024年與印度簽署勞務合作備忘錄（MOU），討論印度移工來台，而勞動部長洪申翰昨（10）日，指今年可能有機會引進。但網路對於該案出現反對聲量，甚至在公共政策網路參與平台出現提案，要求立即中止引進印度勞工計畫，1週超過8500筆附議。勞動部表示，引進印度移工會從人力需求、國人的關切與配套的完整等三方面評估，強調不會躁進。台灣早在2023年有意從印度引進移工，讓印度成為台灣第五個移工來源國，雙方在2024年2月與印度簽訂MOU，洽談開放事項，並在該案6月通過立法院審查，然而迄今尚未正式開放，主要原因在於兩國對於國與國直聘制度的差異。然而，不可否認的是，社會對於開放印度移工有許多反對聲量，聲稱開放印度移工來台將導致社會治安不佳，甚至警告會大量出現性案件。洪申翰昨鬆口，今年1月勞動部次長陳明仁已率團訪問印度，訪問印度台商，了解印度勞工的運用狀況，透露首批今年有可能引進。然而，公共政策網路參與平台卻也出現「建請行政院與勞動部立即中止引進印度勞工計畫 優先確保國人治安與性別平權環境」提案，3日提案至今已有8527人附議。提案內容提到，面對民間對治安之疑慮，政府僅以「要求提供良民證」作為回應，但據國際新聞與印度當地報導，許多重大性侵犯罪者在案發前並無前科，顯示「良民證」完全無法過濾潛在的性犯罪意識與文化落差，要求未提出有效治安風險控管方案前，無限期暫緩引進印度勞工。勞動部晚間回應，完善勞動者的權益以及回應產業對勞動力不斷增長的需求，是勞動部長期以來的工作目標。而引進印度移工的議題，同樣是在這樣的情境下進行思考與評估。針對引進印度移工，勞動部會從產業的人力需求、國人的關切與配套的完整等三方面，進行充分的評估與把關，請國人放心，「至於具體的期程，勞動部將視上述評估把關的狀況而定，不會躁進。」