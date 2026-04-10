我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦準備銀行理事會（FRB）在美國東部時間今（2026）年4月9日公告，終止對兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行的裁罰令。兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年間因風險管理及遵循美國洗錢防制法規的缺失，於2018年1月17日與美國聯邦準備銀行理事會及伊利諾州金融廳共同簽署裁罰令。不過，兆豐銀行今（10）表示，兆豐銀行及其3家分行多年投注大量資源、戮力改善相關缺失，經FRB認定現已完全遵循前揭裁罰令的要求，而且能維持各項控制措施的有效運作，因此，在美國東部時間2026年4月9日公告終止前揭裁罰令。兆豐銀行強調，將持續落實法令遵循、公司治理與風險管理，並堅持永續經營、善盡社會責任理念，致力提供多元、創新且值得信賴的金融服務。