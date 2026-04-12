全台首創、已邁入第六年的「企業倫理長培育計畫」，日前舉辦第二屆第三年開學小聚，信義文化基金會持續免費為中小企業提供倫理與永續課程，更開放學員加入信義集團供應鏈，將理念轉化為真實商業合作。
今年計畫重點強調「影響力的擴散」。計畫邀請信義企業集團旗下事業體－信義代銷與信義開發團隊分享合作期待，希望學員們能成為信義企業集團永續供應鏈的一環，開啟跨域合作的可能性，讓永續從單一企業行動，擴展為共同實踐。
信義文化基金會執行長楊政學指出，「企業倫理長培育計畫」自 2021 年起推動，以三年為一期，免費提供中小企業以企業倫理為核心的課程資源。他強調，面對永續浪潮，ESG 是實踐倫理的工具，關鍵在於回到創業初心，建立企業倫理價值，才能帶領組織由內而外邁向轉型。
台大經濟系名譽教授、中華企業倫理教育協進會創會理事長孫震則指出，個人追求自利若失去倫理節制，將加劇社會衝突、擴大為國際風險。企業在追求績效的同時，必須兼顧利害關係人與社會整體福祉，才能建立長遠信任與競爭優勢。
台中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯永全則補充，倫理長計畫旨在回應永續已成企業發展的必要條件，企業應從被動合規走向創新驅動，將永續從理念轉化為具體行動，才能在快速變動的環境中取得先機。
從理念扎根、行動轉化到合作擴散，「企業倫理長培育計畫」逐步形塑一個以企業倫理為核心的企業共好生態系。隨著企業之間的連結與實踐持續深化，未來將進一步放大影響力，為社會帶來更長遠且正向的改變。
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信義文化基金會執行長楊政學指出，「企業倫理長培育計畫」自 2021 年起推動，以三年為一期，免費提供中小企業以企業倫理為核心的課程資源。他強調，面對永續浪潮，ESG 是實踐倫理的工具，關鍵在於回到創業初心，建立企業倫理價值，才能帶領組織由內而外邁向轉型。
台中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯永全則補充，倫理長計畫旨在回應永續已成企業發展的必要條件，企業應從被動合規走向創新驅動，將永續從理念轉化為具體行動，才能在快速變動的環境中取得先機。
從理念扎根、行動轉化到合作擴散，「企業倫理長培育計畫」逐步形塑一個以企業倫理為核心的企業共好生態系。隨著企業之間的連結與實踐持續深化，未來將進一步放大影響力，為社會帶來更長遠且正向的改變。