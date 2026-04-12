我是廣告 請繼續往下閱讀

▲活動特別邀請長期推動企業倫理的重量級學者台大經濟學系名譽教授孫震和倫理長學員交流互動。（圖／信義房屋提供）

全台首創、已邁入第六年的「企業倫理長培育計畫」，日前舉辦第二屆第三年開學小聚，信義文化基金會持續免費為中小企業提供倫理與永續課程，更開放學員加入信義集團供應鏈，將理念轉化為真實商業合作。今年計畫重點強調「影響力的擴散」。計畫邀請信義企業集團旗下事業體－信義代銷與信義開發團隊分享合作期待，希望學員們能成為信義企業集團永續供應鏈的一環，開啟跨域合作的可能性，讓永續從單一企業行動，擴展為共同實踐。信義文化基金會執行長楊政學指出，「企業倫理長培育計畫」自 2021 年起推動，以三年為一期，免費提供中小企業以企業倫理為核心的課程資源。他強調，面對永續浪潮，ESG 是實踐倫理的工具，關鍵在於回到創業初心，建立企業倫理價值，才能帶領組織由內而外邁向轉型。台大經濟系名譽教授、中華企業倫理教育協進會創會理事長孫震則指出，個人追求自利若失去倫理節制，將加劇社會衝突、擴大為國際風險。企業在追求績效的同時，必須兼顧利害關係人與社會整體福祉，才能建立長遠信任與競爭優勢。台中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯永全則補充，倫理長計畫旨在回應永續已成企業發展的必要條件，企業應從被動合規走向創新驅動，將永續從理念轉化為具體行動，才能在快速變動的環境中取得先機。從理念扎根、行動轉化到合作擴散，「企業倫理長培育計畫」逐步形塑一個以企業倫理為核心的企業共好生態系。隨著企業之間的連結與實踐持續深化，未來將進一步放大影響力，為社會帶來更長遠且正向的改變。