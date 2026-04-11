台北精華區購屋機會再現！台北市政府近期擬調整捷運聯合開發住宅（簡稱聯開宅）策略，計畫處分共 679 戶精華區住宅資源 。其中最受矚目的標的，莫過於位於大安區信義路四段、單價衝破 200 萬元的頂級豪宅「首泰信義」。雖然標售案仍需送交議會審議，但頂級物件釋出已在 2026 房市引發熱烈討論。

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【標售快訊】679 戶捷運聯開宅清單一次看

根據捷運局資料與OURs 都市改革組織彙整，本次擬處分之聯開宅清單涵蓋台北、新北 6 大重要站點，總面積高達 35,461 坪 ：

基地名稱 處分戶數 總面積（坪） 目前狀態
信義安和站 3 戶 314.56 租約到期後將全數出售
港墘站 2 戶 81.30 租約到期後將全數出售
蘆洲站 379 戶 19355.59 租約到期後將全數出售
三重站 257 戶 13624.42 待全數分回後出售
大橋頭站 23 戶 1685.42 租約到期後將全數出售
中和高中站 15 戶 400.15 首批提報議會審議處分案
合計 679 戶 35461.44
焦點標的：大安區豪宅「首泰信義」行情速覽

位於信義安和站 5 號出口的「首泰信義」，是台北市大安區指標性的鋼骨制震豪邸，也是本次擬處分清單中最精華的標的：

  • 社區規格：屋齡約 4 年，總樓高 34 樓，為捷運聯合開發區之成屋。

  • 房價行情：一年成交均價約為 193.56 萬/坪，歷史最高價曾創下 211.79 萬/坪 紀錄。

  • 市場總價：目前該社區 3 房至 4 房的大戶格局，市場待售價格約落在 1.38 億至 2.15 億元 之間。

  • 處分細節：市府分回的 3 戶總面積達 314.56 坪，平均每戶約百坪左右，標售底價將由估價師依市場行情訂定。

▲指標豪宅「首泰信義」外觀，市府分回3戶擬投入公開標售。捷運局表示處分資產係為償還累積達1,580億元的捷運債務，標售底價將由估價師依市場行情評估。（圖／翻攝Google評價）
▲指標豪宅「首泰信義」外觀，市府分回3戶擬投入公開標售。捷運局表示處分資產係為償還累積達1,580億元的捷運債務，標售底價將由估價師依市場行情評估。（圖／翻攝Google評價）
房價與時程：由估價師定價、仍需議會「點頭」

  • 定價與行情：捷運局強調，處分前將委請專業不動產估價師依據「市場行情」進行估價，底價將提報「財政審議委員會」審議，確保資產處分符合市場價值。

  • 標售時程：目前首批「中和高中站」處分案已送交議會。依規定，所有聯開宅標售案必須經由 台北市議會審議通過 後，市府始能辦理公開標售作業。

▲萬大線「中和高中站」聯開宅外觀，該案共 15 戶已作為首批處分案送交議會審核。（圖／臺北市政府捷運工程局提供）
▲萬大線「中和高中站」聯開宅外觀，該案共 15 戶已作為首批處分案送交議會審核。（圖／臺北市政府捷運工程局提供）
政策背景：還債 1,580 億 vs. 變賣公有家產

  • 市府立場：台北市捷運局表示，捷運建設自償性經費債務已累積達 1,580 億元。由於聯開宅租金收入已不敷償還舉債之利息，處分部分住宅實屬必要，以兼顧捷運財務永續，避免債留子孫。

  • 民團批評：OURs 都市改革組織指出，聯開住宅多位於交通便利區位，是珍貴的出租住宅資源，一旦標售即永久流失 。民團批評處分精華宅是「變賣家產」，並質疑市府是因為管理效能低落才選擇變現 。

  • 管理效能落差：審計部報告亦顯示，捷運局在 110 年度經營管理公有不動產效能過低，租金收入預計 6.6 億餘元，實際僅收 4.2 億餘元，短收率高達 36%

2026 捷運聯開宅標售 FAQ

Q1：標售的話，一般民眾有機會購買嗎？
有的。 聯開宅處分將採「公開標售」作業，一般民眾與法人皆可參與投標 。但需注意售價會參考「市場行情」定價，且必須等台北市議會審議通過後，才會正式公告招標時程 。

Q2：現在住在裡面的人會被趕走嗎？
捷運局承諾，針對「出租中」的住宅，會等到租期屆滿後才處分，以保障現有承租戶權益。

Q3：這波釋出的都是什麼樣的房子？
市府已調整政策，「2 房以下」住宅暫保留出租；本次標售計畫多為「3 房以上」住宅或部分商辦。

Q4：未來還有標售計畫嗎？
目前還有 24 個施工或設計中的基地（如台北車站、金城機廠等），預計分回面積達 7.2 萬坪 以上，未來是否比照標售模式仍是關注焦點 。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
 
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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...