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洛杉磯湖人隊在例行賽收官前夕拋出震撼彈。根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人官方於今（11）日正式宣布裁掉2023年首輪新秀巴夫金（Kobe Bufkin）。此舉將為湖人15人正式名單騰出一個名額，根據聯盟規定，湖人必須在下週二例行賽收官戰前完成簽約，才能確定該名球員具備季後賽的出賽資格。外界也預期湖人會補強後場，以緩解唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）受傷後的戰力荒。現年22歲的巴夫金是2023年選秀會第15順位的新秀，生涯初期在老鷹與籃網的發展並不順遂。本賽季他大部分時間效力於湖人發展聯盟球隊「南灣湖人」，繳出場均24.8分、4.1助攻、投籃命中率破5成的優異成績，更入選G League年度第二隊。憑藉發展聯盟的亮眼發揮，巴夫金在今年2月成功贏得湖人一份為期兩年的正式合約。然而，他在升上NBA後表現不如預期，代表湖人出戰16場比賽，場均僅獲7.4分鐘上場時間，繳出2.9分、命中率30.0%的低迷數據。由於合約中僅本季受保障，湖人在此時選擇分手，無需負擔2026-27賽季的薪資風險。由於湖人已經提前鎖定季後賽席次，但在後場兩大核心唐西奇與里夫斯皆帶傷的情況下，深度補強迫在眉睫。社群媒體上對這最後一個名額議論紛紛。有球迷指出湖人可能追求資深明星控衛保羅（Chris Paul）以穩定軍心。湖人隊記歐文（Anthony F. Irwin）則預測，名額可能會給予同樣在南灣湖人表現出色、且能補強禁區深度的小提米（Drew Timme）。根據聯盟規定，若要讓新球員具備季後賽上場資格，簽約必須在收官戰前完成。