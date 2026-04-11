政府發錢了！為應對高齡化與少子化衝擊，並支持壯世代勞工重返職場，勞動部近期宣布優化「五五就業促進措施」。針對符合資格的勞工提供最高 3,500 元 的就業獎勵金，且不只全職，部分工時的打工族也能領取，更大幅放寬了四大申請門檻。

我是廣告 請繼續往下閱讀
【獎勵清單】領錢資格與 2026 金額標準一覽

勞動部表示，2025 年已獎勵近 5,000 人重返職場。為因應 2026 年最低工資調升至 29,500 元，本次修正特別調低認列標準，讓兼職、打工族更容易達成申請門檻：

適用對象 工資門檻（2026最低工資比例） 換算月薪（約） 獎勵金額
55 至 64 歲 達最低工資 1/3 9,834 元 3,500 元
65 歲以上 達最低工資 1/4 7,375 元 2,500 元
四大資格放寬：受僱 30 日即可申請

為了提升執行成效，勞動部針對「五五就業促進措施」進行了四項重要優化，強化重返職場誘因：

  1. 受僱期間大幅縮短：領取就業獎勵所需的受僱期間，由原先的 90 日縮短至 30 日。勞工經公立就服機構推介就業滿一個月即可申請。

  2. 不再限不定期契約：職缺放寬納入「定期契約」，增加勞工投入職場的選擇性與彈性。

  3. 非自願離職者保障：若符合措施之勞工經推介就業後遭遇非自願離職，得免重新計算失業 3 個月的資格。

  4. 打工族工資認列：如前述，調降部分工時者的薪資認列標準，讓打工族也能領到錢。

▲勞動部「政府發錢」懶人包圖解！針對五五就業措施放寬多項條件，包括 30 日即可請領、納入定期契約，並調降打工族（部分工時）的薪資門檻，讓壯世代重返職場更有彈性。右側則顯示企業補助已改為全年 12 個月皆可受理。（圖／勞動力發展署提供）
▲勞動部「政府發錢」懶人包圖解！針對五五就業措施放寬多項條件，包括 30 日即可請領、納入定期契約，並調降打工族（部分工時）的薪資門檻，讓壯世代重返職場更有彈性。右側則顯示企業補助已改為全年 12 個月皆可受理。（圖／勞動力發展署提供）
企業利多：留用高齡者補助改為「全年受理」

除了勞工紅包，勞動部在「繼續僱用高齡者補助計畫」也釋出誠意。為回應事業單位需求，受理期間由原定的 2 個月，正式延長為 全年 12 個月皆可受理，方便企業隨時申請留用屆齡員工的補助。

勞動部強調，透過法規優化能降低企業與勞工間的媒合門檻，實現銀髮續航。欲瞭解更多政策資源，民眾可至勞動部「45+就業資源網」查詢，或撥打免付費客服專線 0800-777-888 洽詢相關細節。

2026 勞動部就業補助 FAQ

Q：一定要透過公立就服機構找工作才算嗎？
是的。勞工需經由公立就業服務機構推介就業，且滿 30 日後方符合獎勵資格。

Q：這筆 3,500 元是每個月領嗎？
不是，這是一次性的「就業獎勵金」。目的是在壯世代重返職場初期提供實質鼓勵。若為全職勞工，另有不同額度的獎勵方案，詳情請洽就服機構。

Q：如果我已經在上班了，可以溯及既往領取嗎？
建議至「45+就業資源網」確認案件申請進度與生效日期。本次修正重點在於「重返職場」與「放寬門檻」。

相關新聞

國民年金4.2萬入帳！5年沒領全充公、19筆錢發到月底　3招防雷曝

勞工退休金2萬怎麼活？專家揭「一招」反超公務員年金：月領4萬5

2026勞保年金調高6.46%！78萬人加薪　這領法多拿162萬：不知虧慘

2026報稅新規！爸媽最高爽收「60萬紅包」　財政部曝算式：別算錯

徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...