政府發錢了！為應對高齡化與少子化衝擊，並支持壯世代勞工重返職場，勞動部近期宣布優化「五五就業促進措施」。針對符合資格的勞工提供最高 3,500 元 的就業獎勵金，且不只全職，部分工時的打工族也能領取，更大幅放寬了四大申請門檻。
【獎勵清單】領錢資格與 2026 金額標準一覽
勞動部表示，2025 年已獎勵近 5,000 人重返職場。為因應 2026 年最低工資調升至 29,500 元，本次修正特別調低認列標準，讓兼職、打工族更容易達成申請門檻：
四大資格放寬：受僱 30 日即可申請
為了提升執行成效，勞動部針對「五五就業促進措施」進行了四項重要優化，強化重返職場誘因：
企業利多：留用高齡者補助改為「全年受理」
除了勞工紅包，勞動部在「繼續僱用高齡者補助計畫」也釋出誠意。為回應事業單位需求，受理期間由原定的 2 個月，正式延長為 全年 12 個月皆可受理，方便企業隨時申請留用屆齡員工的補助。
勞動部強調，透過法規優化能降低企業與勞工間的媒合門檻，實現銀髮續航。欲瞭解更多政策資源，民眾可至勞動部「45+就業資源網」查詢，或撥打免付費客服專線 0800-777-888 洽詢相關細節。
2026 勞動部就業補助 FAQ
Q：一定要透過公立就服機構找工作才算嗎？
是的。勞工需經由公立就業服務機構推介就業，且滿 30 日後方符合獎勵資格。
Q：這筆 3,500 元是每個月領嗎？
不是，這是一次性的「就業獎勵金」。目的是在壯世代重返職場初期提供實質鼓勵。若為全職勞工，另有不同額度的獎勵方案，詳情請洽就服機構。
Q：如果我已經在上班了，可以溯及既往領取嗎？
建議至「45+就業資源網」確認案件申請進度與生效日期。本次修正重點在於「重返職場」與「放寬門檻」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部表示，2025 年已獎勵近 5,000 人重返職場。為因應 2026 年最低工資調升至 29,500 元，本次修正特別調低認列標準，讓兼職、打工族更容易達成申請門檻：
|適用對象
|工資門檻（2026最低工資比例）
|換算月薪（約）
|獎勵金額
|55 至 64 歲
|達最低工資 1/3
|9,834 元
|3,500 元
|65 歲以上
|達最低工資 1/4
|7,375 元
|2,500 元
為了提升執行成效，勞動部針對「五五就業促進措施」進行了四項重要優化，強化重返職場誘因：
- 受僱期間大幅縮短：領取就業獎勵所需的受僱期間，由原先的 90 日縮短至 30 日。勞工經公立就服機構推介就業滿一個月即可申請。
- 不再限不定期契約：職缺放寬納入「定期契約」，增加勞工投入職場的選擇性與彈性。
- 非自願離職者保障：若符合措施之勞工經推介就業後遭遇非自願離職，得免重新計算失業 3 個月的資格。
- 打工族工資認列：如前述，調降部分工時者的薪資認列標準，讓打工族也能領到錢。
除了勞工紅包，勞動部在「繼續僱用高齡者補助計畫」也釋出誠意。為回應事業單位需求，受理期間由原定的 2 個月，正式延長為 全年 12 個月皆可受理，方便企業隨時申請留用屆齡員工的補助。
勞動部強調，透過法規優化能降低企業與勞工間的媒合門檻，實現銀髮續航。欲瞭解更多政策資源，民眾可至勞動部「45+就業資源網」查詢，或撥打免付費客服專線 0800-777-888 洽詢相關細節。
2026 勞動部就業補助 FAQ
Q：一定要透過公立就服機構找工作才算嗎？
是的。勞工需經由公立就業服務機構推介就業，且滿 30 日後方符合獎勵資格。
Q：這筆 3,500 元是每個月領嗎？
不是，這是一次性的「就業獎勵金」。目的是在壯世代重返職場初期提供實質鼓勵。若為全職勞工，另有不同額度的獎勵方案，詳情請洽就服機構。
Q：如果我已經在上班了，可以溯及既往領取嗎？
建議至「45+就業資源網」確認案件申請進度與生效日期。本次修正重點在於「重返職場」與「放寬門檻」。