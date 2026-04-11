前Hey! Say! JUMP成員中島裕翔，今（11）日透過所屬經紀公司STARTO娛樂發表結婚聲明，他的老婆正是知名演員新木優子，「希望我們能不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去。」而他們是透過2017年合作的電影《明天也有好吃的飯》認識，當新木優子拍哭戲感到疲憊時，中島裕翔就貼心表示「我會一直等妳。」之後又合拍日劇，因此從同業發展成戀愛關係。
中島裕翔宣布結婚 老婆是新木優子
中島裕翔在官網發表聲明表示：「這是非常私人的事情，實在不好意思，不過我想向大家報告，我與演員新木優子小姐結婚了。」他也提到對婚姻生活的心情：「希望我們能不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去。」
他已於去年8月從Hey! Say! JUMP畢業，目前以演員身分活動中。他也承諾：「今後也不會忘記感謝的心情，為了成為不辜負大家支持的人，我會繼續努力精進。」在中島裕翔發表婚訊聲明後，新木優子的IG也被灌爆，網友刷一排「恭喜你們結婚」送上祝福。
中島裕翔跟新木優子是在2017年上映的電影《明天也有好吃的飯》首次合作，中島飾演個性消極的男主角，新木優子則飾演性格積極的女主角，當時在舞台問候活動上，還曾曝光一段幕後故事，新木在拍攝哭戲時相當辛苦，中島曾貼心對她說「我會一直等妳」，對她相當體貼。之後2人又在系列日劇《無照律師》（2018年、2020年）再度合作，外界推測應該是這時候發展成戀人關係。
中島裕翔、新木優子介紹 同歲的知名演員
中島裕翔今年32歲，2004年進入傑尼斯事務所，2007年9月加入Hey! Say! JUMP，同年11月發片出道，2014年開始演電視電影，演歌雙棲，但在2025年8月28日他決定退出Hey! Say! JUMP，目前專心當演員。新木優子也是32歲，是被星探發掘，於2008年以電影《錨》出道。曾擔任時尚雜誌《non-no》專屬模特兒長達8年，並於2021年首度獲得「最佳牛仔褲穿搭獎」。她曾於2023年跟山下智久來台宣傳電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》。
📌中島裕翔結婚完整聲明：
一直以來承蒙大家特別的照顧與支持，在此由衷致上感謝。
這是非常私人的事情，實在不好意思，但這次想向大家報告，我與演員新木優子小姐結婚了。
希望我們能不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去。
今後也不會忘記感謝的心情，為了成為不辜負大家支持的人，我會持續努力精進。
未來也請大家多多指教與鞭策。
2026年4月11日
中島裕翔
資料來源：STARTO娛樂
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中島裕翔在官網發表聲明表示：「這是非常私人的事情，實在不好意思，不過我想向大家報告，我與演員新木優子小姐結婚了。」他也提到對婚姻生活的心情：「希望我們能不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去。」
他已於去年8月從Hey! Say! JUMP畢業，目前以演員身分活動中。他也承諾：「今後也不會忘記感謝的心情，為了成為不辜負大家支持的人，我會繼續努力精進。」在中島裕翔發表婚訊聲明後，新木優子的IG也被灌爆，網友刷一排「恭喜你們結婚」送上祝福。
中島裕翔跟新木優子是在2017年上映的電影《明天也有好吃的飯》首次合作，中島飾演個性消極的男主角，新木優子則飾演性格積極的女主角，當時在舞台問候活動上，還曾曝光一段幕後故事，新木在拍攝哭戲時相當辛苦，中島曾貼心對她說「我會一直等妳」，對她相當體貼。之後2人又在系列日劇《無照律師》（2018年、2020年）再度合作，外界推測應該是這時候發展成戀人關係。
中島裕翔、新木優子介紹 同歲的知名演員
中島裕翔今年32歲，2004年進入傑尼斯事務所，2007年9月加入Hey! Say! JUMP，同年11月發片出道，2014年開始演電視電影，演歌雙棲，但在2025年8月28日他決定退出Hey! Say! JUMP，目前專心當演員。新木優子也是32歲，是被星探發掘，於2008年以電影《錨》出道。曾擔任時尚雜誌《non-no》專屬模特兒長達8年，並於2021年首度獲得「最佳牛仔褲穿搭獎」。她曾於2023年跟山下智久來台宣傳電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》。
📌中島裕翔結婚完整聲明：
一直以來承蒙大家特別的照顧與支持，在此由衷致上感謝。
這是非常私人的事情，實在不好意思，但這次想向大家報告，我與演員新木優子小姐結婚了。
希望我們能不忘彼此的尊重，珍惜彼此的心，一起走下去。
今後也不會忘記感謝的心情，為了成為不辜負大家支持的人，我會持續努力精進。
未來也請大家多多指教與鞭策。
2026年4月11日
中島裕翔
資料來源：STARTO娛樂