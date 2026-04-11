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NBA例行賽進入倒數倒數時刻，東區季後賽版圖在今（11）日幾乎大致底定。克里夫蘭騎士隊在客場以102：124慘敗給亞特蘭大老鷹，終結四連勝的同時，也正式確定將以東區第4種子身分進入季後賽，也送老鷹進到東區第5。而波士頓賽爾提克則在背靠背第2戰中大爆發，全場狂轟29記三分球追平聯盟歷史紀錄，大勝鵜鶘並鎖定東區第2。目前東區前4種子都已經確定，由活塞、賽爾提克、尼克、騎士拿下首輪的主場優勢。東區第四的騎士客場挑戰老鷹，全場焦點卻在於「如何輸球」。為了確保首輪對手是相對好打的老鷹而非暴龍，騎士主帥阿特金森（Kenny Atkinson）此役讓米切爾（Donovan Mitchell）與艾倫（Jarrett Allen）輪休，由哈登（James Harden）單核帶隊。比賽結果也如騎士所願，老鷹在麥克勒姆（CJ McCollum）狂砍29分的帶領下，三節打完便領先超過30分，最終騎士以102：124慘敗。儘管球隊輸球，哈登仍迎來生涯重要時刻，憑藉此役罰球，他生涯總罰球次數突破10,000次，位居歷史第7，距離傳奇球星科比（Kobe Bryant）僅一步之遙。這場比賽結果堪稱雙贏，騎士鎖定第四種子，老鷹則成功擠進東區前六，免於再打附加賽。另一場關鍵賽事中，波士頓賽爾提克在塔圖姆（Jayson Tatum）輪休的情況下，由布朗（Jaylen Brown）領軍。全隊外線火力全開，豪澤（Sam Hauser）轟下24分、普理查德（Payton Pritchard）貢獻21分與10助攻，全場投進29記三分球，平歷史單場紀錄。賽爾提克最終以144：118橫掃鵜鶘，確定鎖定東區第二種子，並第36次奪得大西洋賽區冠軍，超越洛杉磯湖人的35次，獨居NBA歷史第一。隨著今日比賽紛紛結束，美媒也公布了東區首輪擁有主場優勢的前四強名單，分別是底特律活塞、波士頓賽爾提克、紐約尼克、克里夫蘭騎士。與此同時，東區5到8名的競爭進入白熱化擊敗騎士後暫居第5，並奪下東南賽區冠軍。若收官戰擊敗熱火，將確定在首輪對陣騎士。今日不敵尼克後暴龍掉至第六，必須在最後一戰擊敗籃網才能確保免打附加賽。第 7、8的魔術與76人目前緊咬暴龍，魔術因對戰劣勢排在第7，而76人擊敗溜馬後仍保有一線生機，若週日贏球且暴龍、魔術皆輸，76人仍有機會跳升至第6。