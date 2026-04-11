（11:50更新，新增漢神百貨回應）台中 14 期最強商場「漢神百貨」洲際購物廣場正式營運後話題不斷。有網友在 Threads 上傳一段影片，曝光商場陽台可直接俯瞰整個球場，被網友封為最強「免費仔寶地」。針對民眾敲碗想卡位看球賽與演唱會，漢神百貨官方正式回應，露台使用將配合球場活動進行規範，意即想看「免費場」恐怕沒那麼容易。
陽台視角太讚！「漢神百貨」洲際店引爆卡位熱潮
隨著台中漢神百貨洲際購物廣場盛大開幕，不少民眾前往朝聖並發現驚人視角。影片中，從百貨戶外陽台望去，高度正好越過球場圍牆，內野草皮與看台一覽無遺，視覺距離近到彷彿就在觀眾席。這畫面讓網友嗨翻直呼：「這位置也太讚了吧！」、「以後演唱會跟棒球賽不用買票了」、「免費看爆，這根本是秘密基地」。
漢神官方回應：露台使用將配合活動規範
針對網路上的「免費看球」熱議，漢神官方不敢大意。漢神洲際正式向《NOWNEWS》表示：「露台使用將配合洲際棒球場之活動場次，並依相關活動單位之規定進行規範。」
這項回應也意味著，未來若遇到職棒賽事或大型明星演唱會，露台區域極可能進行人員管制、封閉或限制進出，以維護主辦單位的版權與購票觀眾權益，網友想在陽台當「免費仔」的機率大幅降低。
內行曝真相：看演唱會只能看「舞台背面」？
就在大眾敲碗想卡位時，不少內行網友紛紛現身潑冷水，點出理想與現實的落差。針對演唱會話題，有資深樂迷提醒：「主舞台通常是背對百貨公司，你想看也看不到，頂多只能聽漏音。」甚至有人笑稱，百貨陽台可能變身為「聽漏音區」或是「VIP 漏音席」。
此外，對於想看免費球賽的熱潮，網友熱烈討論，推測可能會有防堵機制，像是「主辦單位會用黑布蓋住，不然就是請漢神把門鎖起來」，還開玩笑說：「以後這區應該會封起來變 VIP 席，想進去可能要付費解鎖。」但也有人擔心玻璃安全，直言：「不知道蓋的時候有沒有想過全壘打打到玻璃怎麼辦？」
漢神百貨帶動 14 期話題：全台最香「接球點」
雖然免費福利可能受阻，但不少棒球迷仍對這處「寶地」充滿期待，認為即使不進場，能近距離感受球場脈動，甚至有機會在逛街時「接到全壘打球」，仍是全台絕無僅有的百貨體驗。隨著 2026 年台中 14 期機能全面爆發，「漢神百貨」洲際店這處神級視角，勢必將持續成為社群上的熱門焦點。
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隨著台中漢神百貨洲際購物廣場盛大開幕，不少民眾前往朝聖並發現驚人視角。影片中，從百貨戶外陽台望去，高度正好越過球場圍牆，內野草皮與看台一覽無遺，視覺距離近到彷彿就在觀眾席。這畫面讓網友嗨翻直呼：「這位置也太讚了吧！」、「以後演唱會跟棒球賽不用買票了」、「免費看爆，這根本是秘密基地」。
漢神官方回應：露台使用將配合活動規範
針對網路上的「免費看球」熱議，漢神官方不敢大意。漢神洲際正式向《NOWNEWS》表示：「露台使用將配合洲際棒球場之活動場次，並依相關活動單位之規定進行規範。」
這項回應也意味著，未來若遇到職棒賽事或大型明星演唱會，露台區域極可能進行人員管制、封閉或限制進出，以維護主辦單位的版權與購票觀眾權益，網友想在陽台當「免費仔」的機率大幅降低。
內行曝真相：看演唱會只能看「舞台背面」？
就在大眾敲碗想卡位時，不少內行網友紛紛現身潑冷水，點出理想與現實的落差。針對演唱會話題，有資深樂迷提醒：「主舞台通常是背對百貨公司，你想看也看不到，頂多只能聽漏音。」甚至有人笑稱，百貨陽台可能變身為「聽漏音區」或是「VIP 漏音席」。
此外，對於想看免費球賽的熱潮，網友熱烈討論，推測可能會有防堵機制，像是「主辦單位會用黑布蓋住，不然就是請漢神把門鎖起來」，還開玩笑說：「以後這區應該會封起來變 VIP 席，想進去可能要付費解鎖。」但也有人擔心玻璃安全，直言：「不知道蓋的時候有沒有想過全壘打打到玻璃怎麼辦？」
雖然免費福利可能受阻，但不少棒球迷仍對這處「寶地」充滿期待，認為即使不進場，能近距離感受球場脈動，甚至有機會在逛街時「接到全壘打球」，仍是全台絕無僅有的百貨體驗。隨著 2026 年台中 14 期機能全面爆發，「漢神百貨」洲際店這處神級視角，勢必將持續成為社群上的熱門焦點。