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市場派質疑「太上法院」 控訴中工涉嫌背信

▲堡新投資今日召開記者會，強調中工董事會不能扮演「太上法院」曲解法令，將針對董事會成員非法剔除候選人名單之決議，依法追究民刑事責任 。（圖／堡新投資提供）

中工公布足額名單 延攬法官、財金專家強化治理

▲中華工程（2515）現任董事長周志明親自領軍第 28 屆董事提名名單。周志明具備會計與財務監理專業，中工強調此次名單兼具專業創新與營運延續，展現穩健經營與深化治理之決心 。（圖／記者徐銘穗攝,2026.01.27）

假處分拼速裁定 4/13 法律戰成觀察點

老牌營造大廠中華工程（2515）經營權大戰正式白熱化！針對 5 月 21 日即將舉行的股東常會暨董事改選，中工董事會以「超額提名」為由，全數剔除市場派股東堡新及佳峻投資（寶佳集團關係企業）所提名的董事候選名單 。此舉引發寶佳陣營強烈反彈，繼 4 月 2 日按鈴告發中工董事長沈慶京後，今（11）日再批中工無視監理機關，並已聲請假處分，預計 4 月 13 日於商業法院展開首波法律攻防。堡新與佳峻投資今日指出，中工今年預計改選 4 名董事及 3 名獨立董事，持股 1% 以上的股東依法得各自提出候選人名單 。堡新委任律師林正疆強調，主管機關早已函釋各股東得分別行使提名權，且並無「合併計算」的法律依據，中工將不同法人股東合併認定為單一提名主體已明顯違法 。寶佳陣營痛批中工董事會不應扮演「太上法院」曲解法令，並指控董事會決議已嚴重侵害股東權利 。堡新與佳峻強調，中工董事會成員此舉涉犯《證券交易法》特別背信罪，最重可處 10 年以下有期徒刑，並將依法追究相關民刑事責任 。對此，中華工程（2515）發布最新聲明反擊，正式公布第 28 屆董事足額提名名單，強調是由現任團隊領軍並全面延攬經營專才 。董事名單包含具會計背景的董事長周志明、歷練 45 年的工務執行副總楊美媛、具法學碩士背景的陳昭龍律師，以及綠建築專家黃翔龍建築師 。在獨立董事部分，更祭出「高公信力」陣容，包括前台灣高等法院法官紀凱峰、財金教授梁彥平及資深證券專家儲祥生 。中工強調，審查結果是在合法程序下，參考專業法律意見並由董事以獨立意志作成，旨在「防堵有心人士違法濫權」，確保股東會選舉效力 。針對寶佳陣營以「特別背信」等情緒性字眼進行指控，中工批評為不實操弄，表示絕不隨抹黑起舞 。隨著 5 月 21 日股東常會日期逼近，寶佳陣營已向法院聲請假處分，力拚在改選前爭取保全股東權益。雙方爭點目前聚焦於「共同取得人」概念是否能限制董事提名權行使，4 月 13 日商業法院的開庭裁定將成為這場經營權之爭的關鍵風向球。