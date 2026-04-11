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TAE找來「暗黑F4」 降臨高雄直呼好熱

向理來資歷超過1500部 開機上工把對手當女友對待

成人盛事TAE台灣成人博覽會（Taiwan Adult Expo）在高雄左營「國際活動展演中心」登場，展開「社區媽媽灶咖」、「極樂一番町」等主題活動，今（11）日更請到「暗黑F4」男優林太一、大空太陽、向理來、東雲怜彌，以及保志健斗、木崎凪齊聚一堂，擁有1500部拍片資歷的向理來，就表示自己一開機就把對手女優當女友對待，這樣工作氣氛才會到位。TAE今年除了請到鈴之家鈴、倉木華、長濱蜜璃、楪可憐等知名女優當代言人，還規劃「社區媽媽灶咖」、「極樂一番町」等主題，打造一對一沉浸式體驗；還有「葵屋」帶來極致繩縛藝術表演，更進一步強化「女性福利」與「性別友善」的多元體驗，讓成人展不再只是男性的福利；同時請到日本知名男優蒞臨現場。在備受矚目的男優專場中，找來「暗黑F4」向理來、林太一、東雲伶彌、大空太陽，以及保志健斗、木崎凪等，他們穿上帥氣西裝，造型各具巧思，不少女性觀眾也大方參與互動，現場氣氛熱絡，甚至有姐姐們放下包袱，主動與男優近距離交流。難得來到高雄，東雲伶彌直呼相當開心，笑說第一個感想就是「真的很熱」，對於現場見到不少女粉絲遠道而來，他則自信說：「這不是當然的事嗎？」擁有超過1500部作品資歷的向理來，被譽為日本女性向AV界代表人物之一，他此次在TAE中印象最深刻的女優是一條美緒，回憶過往合作經驗時坦言，當時身體狀況不佳，但仍努力投入拍攝，「鏡頭一開拍就全力以赴，很賣力在色色。」他也分享自己的拍攝習慣，表示每次拍攝前都會先培養情緒，將對方視為女友，讓整體氛圍更自然到位。東雲伶彌、向理來透露都有和台灣女優拍過片的經驗，東雲伶彌回憶當時覺得相當有趣，「因為我們語言不通，所以我要用我的演技去征服她。」林太一因身材雄偉被視為第一代表，拍攝題材多元，他則表示有跟台灣男優合作過，「當天他是穿著女裝，但他非常可愛，所以拍片感覺很好」。話題一轉談到台灣麻豆傳媒倒閉一事，向理來表示，雖然產業確實面臨不少挑戰，也有人選擇離開，但同時仍有新血不斷加入。他認為，即使大型公司出現變動，仍有許多創作者選擇自行投入內容製作，只要市場還有支持者，產業就不會消失，也強調，不會因此感到灰心，「只要還有人喜歡，我們就會繼續努力下去」。