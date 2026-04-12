獨／YTR大胃王小慧1個月吃掉10萬！「比賽吃油」47公斤身體快爆掉

大胃王YouTuber小慧以驚人食量與活潑個性聞名，頻道擁有逾29萬訂閱人次，年僅24歲的她，屢次代表台灣出國參賽，日前接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，透露每個月伙食費超過10萬，有次比賽狂嗑炸薯條，炸熟的速度完全不及選手吃的速度，薯條來不及瀝乾，自己簡直像在「吃油」，噁心到想吐，小慧更公開人生最瘦時期是47公斤，發現自己肚皮能宛如「橡皮人」般無限延展，因為胃部延展空間大，連內臟脂肪都很少，吃得像懷孕5個月大都不怕身體爆掉。
小慧1個月吃掉10萬！「比賽吃油」身體快爆掉
為應付高強度比賽，小慧平時的吃食物特訓花費驚人，她透露，一次特訓食材費就高達5、6000元，最高紀錄曾吃下6.9公斤漢堡排，一餐就花了1萬多元，粗估每個月伙食費超過10萬，私下的她為求均衡，多半會親自下廚煮肉和菜，但份量依舊巨大，光是水餃就要吃上200顆，飯後還必須搭配點心才滿足。
提到最崩潰的比賽經驗，小慧苦笑回憶某次比賽要吃炸薯條，選手們卯起來狂嗑，薯條來不及瀝乾，她形容自己簡直像在「吃油」，吃到最後滿嘴都是油膩感，加上等候下一批出餐時讓胃部開始發脹，讓她直呼差點在台上撐不住，「除了食量還要克服味道重複的油膩感，意志力對大胃王來說是很大的考驗。」
被網友無情酸！小慧轉化心態：我只要享受吃
小慧分享道，比賽前3個月是最痛苦的時期，除了每天必須狂喝6、7000毫升的水撐大胃部，還得承受極大心理壓力，坦言以前很容易被負評影響，甚至曾因網友酸她「實力不夠還去佔名額」而崩潰大哭，小慧表示，大胃王當到第4年，心臟已被訓練得強大許多，不斷告訴自己，享受美食、專注自己就足夠。
被問及狂吃卻不胖的祕訣是什麼？小慧笑說，自己人生最瘦時僅47公斤，目前體重也維持在標準的55公斤左右，每年健康檢查，報告顯示都是零紅字，不過當中內藏玄機，醫生曾檢驗她的排泄物，發現腸胃中含有一種罕見的「瘦瘦菌」，且活性極高，極可能是其消化機能異於常人的關鍵，可說是天賦異稟。
小慧自豪滿滿，即使一次吃下大量食物，笑稱自己胃部延展空間大，肚子能像魯夫的「橡皮人」般無限延展，話講一半，她直接向記者大秀肚皮，平坦無紋、腰圍又很纖細，宛如擁有特異功能，小慧樂觀地喊，吃完大量食物後，不管再飽，一定要吃最愛的布丁犒賞自己，直呼「吃東西是一件純粹快樂的事情。」
小慧是誰？陽光美少女大胃王 打敗赤坂尊子
現年24歲的小慧，經營YouTube頻道「小慧就愛吃」，是台灣備受矚目的新生代大胃王，來自彰化的她，憑藉著對美食的熱愛與過人天賦，在各大比賽中嶄露頭角，進而轉型成專職的YouTuber。
小慧曾代表台灣征戰2023與2025年的日本《火力全開大胃王》世界大賽，不僅順利挺進世界8強，更一舉打破了日本大胃王始祖赤坂尊子的歷史紀錄，揚名國際，被視為台灣大胃王界的後起之秀。
小慧擁有極具彈性胃部與「鱷魚咬力」般進食節奏，有別於傳統選手痛苦硬撐的模樣，堅持不強迫自己，總是以真心享受每一口食物的態度應戰，讓她獲封「笑顏爆食少女」美稱，人氣持續攀升中。
🔺資料來源－
小慧IG、小慧YouTube
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為應付高強度比賽，小慧平時的吃食物特訓花費驚人，她透露，一次特訓食材費就高達5、6000元，最高紀錄曾吃下6.9公斤漢堡排，一餐就花了1萬多元，粗估每個月伙食費超過10萬，私下的她為求均衡，多半會親自下廚煮肉和菜，但份量依舊巨大，光是水餃就要吃上200顆，飯後還必須搭配點心才滿足。
提到最崩潰的比賽經驗，小慧苦笑回憶某次比賽要吃炸薯條，選手們卯起來狂嗑，薯條來不及瀝乾，她形容自己簡直像在「吃油」，吃到最後滿嘴都是油膩感，加上等候下一批出餐時讓胃部開始發脹，讓她直呼差點在台上撐不住，「除了食量還要克服味道重複的油膩感，意志力對大胃王來說是很大的考驗。」
小慧分享道，比賽前3個月是最痛苦的時期，除了每天必須狂喝6、7000毫升的水撐大胃部，還得承受極大心理壓力，坦言以前很容易被負評影響，甚至曾因網友酸她「實力不夠還去佔名額」而崩潰大哭，小慧表示，大胃王當到第4年，心臟已被訓練得強大許多，不斷告訴自己，享受美食、專注自己就足夠。
被問及狂吃卻不胖的祕訣是什麼？小慧笑說，自己人生最瘦時僅47公斤，目前體重也維持在標準的55公斤左右，每年健康檢查，報告顯示都是零紅字，不過當中內藏玄機，醫生曾檢驗她的排泄物，發現腸胃中含有一種罕見的「瘦瘦菌」，且活性極高，極可能是其消化機能異於常人的關鍵，可說是天賦異稟。
小慧是誰？陽光美少女大胃王 打敗赤坂尊子
現年24歲的小慧，經營YouTube頻道「小慧就愛吃」，是台灣備受矚目的新生代大胃王，來自彰化的她，憑藉著對美食的熱愛與過人天賦，在各大比賽中嶄露頭角，進而轉型成專職的YouTuber。
小慧曾代表台灣征戰2023與2025年的日本《火力全開大胃王》世界大賽，不僅順利挺進世界8強，更一舉打破了日本大胃王始祖赤坂尊子的歷史紀錄，揚名國際，被視為台灣大胃王界的後起之秀。
小慧擁有極具彈性胃部與「鱷魚咬力」般進食節奏，有別於傳統選手痛苦硬撐的模樣，堅持不強迫自己，總是以真心享受每一口食物的態度應戰，讓她獲封「笑顏爆食少女」美稱，人氣持續攀升中。
🔺資料來源－
小慧IG、小慧YouTube