24歲大胃王YouTuber小慧擁有驚人食量與樂觀性格，頻道超過29萬訂閱人次，被稱「笑顏爆食少女」，屢次代表台灣出國參賽，日前接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，分享早年父親沉迷賭博欠下200萬巨額債務，一家五姊妹為替母親分擔家計，小慧從15歲起半工半讀，每天清晨先到早餐店打工，晚上到學校上課，半夜再趕去火鍋店洗碗，一天只吃一餐，一個月給予家中15000元，小慧自此學會了獨立與堅強，如今搖身變成紅到日本的YouTuber。
生父欠200萬賭債！小慧一家7口靠她討飯吃
小慧來自彰化傳統三合院家庭，家中共有五個姊妹，她排行老二，回憶起童年，小慧表示父親原本是水泥工，但因工傷導致左手斷掉，領有身心障礙補助，然而，父親早期沉迷賭博，欠下200萬債務，將家裡抵押給銀行借錢，在最艱難的時刻，全靠母親在工廠擔任作業員，獨自一肩扛起龐大的家庭重擔。
為減輕家中經濟壓力，小慧一家五姊妹都選擇就讀夜校，小慧從15歲起就半工半讀，學費靠自己，回憶起那段苦日子，她每天清晨先到早餐店打工，白天抓緊時間補眠，晚上到學校上課，半夜再趕去火鍋店洗碗，即便如此辛苦，她每個月堅持拿出15000元作為孝親費，一家人同心協力，慢慢將債務還清。
談起母親，小慧言語中充滿敬佩，透露母親是個非常顧家且逞強的人，即使面對婆婆過去的刻薄對待，仍每天親手幫行動不便的婆婆洗澡、換尿布，更會自己種菜貼補家用，小慧曾偷偷目睹母親在暗房中默默掉淚，讓她十分不捨，「可是她是一個很堅強的人，真的很愛家庭，她說她不想要我們分開⋯⋯。」
小慧出身並不富裕，形容母親宛如「台灣阿信」，從對方身上學會了獨立與堅強，「珍惜身邊的一切」是她不變的初心，小慧至今不忘過去辛苦，現在回家都會給予生活費並幫忙家務，今年小慧為自己的事業版圖設下全新目標，期許頻道訂閱數突破50萬大關，正積極拍攝短影音，展現有別於「吃」的一面。
小慧是誰？陽光美少女大胃王 打敗赤坂尊子
現年24歲的小慧，經營YouTube頻道「小慧就愛吃」，是台灣備受矚目的新生代大胃王，來自彰化的她，憑藉著對美食的熱愛與過人天賦，在各大比賽中嶄露頭角，進而轉型成專職的YouTuber。
小慧曾代表台灣征戰2023與2025年的日本《火力全開大胃王》世界大賽，不僅順利挺進世界8強，更一舉打破了日本大胃王始祖赤坂尊子的歷史紀錄，揚名國際，被視為台灣大胃王界的後起之秀。
小慧擁有極具彈性胃部與「鱷魚咬力」般進食節奏，有別於傳統選手痛苦硬撐的模樣，堅持不強迫自己，總是以真心享受每一口食物的態度應戰，讓她獲封「笑顏爆食少女」美稱，人氣持續攀升中。
🔺資料來源－
小慧IG、小慧YouTube
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小慧來自彰化傳統三合院家庭，家中共有五個姊妹，她排行老二，回憶起童年，小慧表示父親原本是水泥工，但因工傷導致左手斷掉，領有身心障礙補助，然而，父親早期沉迷賭博，欠下200萬債務，將家裡抵押給銀行借錢，在最艱難的時刻，全靠母親在工廠擔任作業員，獨自一肩扛起龐大的家庭重擔。
為減輕家中經濟壓力，小慧一家五姊妹都選擇就讀夜校，小慧從15歲起就半工半讀，學費靠自己，回憶起那段苦日子，她每天清晨先到早餐店打工，白天抓緊時間補眠，晚上到學校上課，半夜再趕去火鍋店洗碗，即便如此辛苦，她每個月堅持拿出15000元作為孝親費，一家人同心協力，慢慢將債務還清。
談起母親，小慧言語中充滿敬佩，透露母親是個非常顧家且逞強的人，即使面對婆婆過去的刻薄對待，仍每天親手幫行動不便的婆婆洗澡、換尿布，更會自己種菜貼補家用，小慧曾偷偷目睹母親在暗房中默默掉淚，讓她十分不捨，「可是她是一個很堅強的人，真的很愛家庭，她說她不想要我們分開⋯⋯。」
現年24歲的小慧，經營YouTube頻道「小慧就愛吃」，是台灣備受矚目的新生代大胃王，來自彰化的她，憑藉著對美食的熱愛與過人天賦，在各大比賽中嶄露頭角，進而轉型成專職的YouTuber。
小慧曾代表台灣征戰2023與2025年的日本《火力全開大胃王》世界大賽，不僅順利挺進世界8強，更一舉打破了日本大胃王始祖赤坂尊子的歷史紀錄，揚名國際，被視為台灣大胃王界的後起之秀。
小慧擁有極具彈性胃部與「鱷魚咬力」般進食節奏，有別於傳統選手痛苦硬撐的模樣，堅持不強迫自己，總是以真心享受每一口食物的態度應戰，讓她獲封「笑顏爆食少女」美稱，人氣持續攀升中。
🔺資料來源－
小慧IG、小慧YouTube