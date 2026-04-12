我是廣告 請繼續往下閱讀

📍西區戰況 金塊、湖人搶西區第3

📍東區大亂鬥 3隊爭搶最後直通名額

📍NBA例行賽最終戰 西區排名變動分析

📍NBA例行賽最終戰 東區排名變動分析

📍NBA最後一日賽程可能產生幾種結果？

📍NBA 2026季後賽與附加賽時程

📍NBA附加賽賽制與時程總整理

▲在2025-26賽季的20支季後賽與附加賽球隊已全數底定，附加賽將在4月15日進行，季後賽將在4月19日開打。（圖／取自NBA X）

西區戰況 金塊、湖人搶西區第3

東區大亂鬥 3隊爭搶最後直通名額

▲NBA最後一日賽程，各隊可能獲得的名次一覽。（圖／取自NBA X）

NBA例行賽最終戰 西區排名變動分析

NBA例行賽最終戰 東區排名變動分析

▲NBA最後一日賽程，當日對戰結果可能產生的結果一覽。（圖／取自NBA X）

NBA最後一日賽程可能產生幾種結果？

NBA 2026季後賽與附加賽時程

4月13日：例行賽結束（30隊全面出戰）





4月14日：季後賽名單確認





4月15-18日：SoFi附加賽開打





4月19日：季後賽第一輪全面開戰





6月4日：總冠軍賽第1戰





NBA附加賽賽制與時程總整理

NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26賽季例行賽即將進入最後一天的激戰，東西區各隊的最終排名與附加賽資格即將揭曉。根據官方與數據分析，4月13日的關鍵賽事將在東西區合計衍生出512種不同的排名變化組合（東區32種、西區16種）。其中最受矚目的西區第8與第9名之爭，將由確定排在第10名的金州勇士來決定洛杉磯快艇與波特蘭拓荒者的最終命運。《NOWNEWS》也將分析各種戰況可能導致的結果，各分組最終排名，以及即將到來的附加賽和季後賽賽程，提供讀者參考。西區已有6支球隊鎖定排名：奧克拉荷馬雷霆（第1）、聖安東尼奧馬刺（第2）、休士頓火箭（第5）、明尼蘇達灰狼（第6）、鳳凰城太陽（第7）、金州勇士（第10）。剩餘的排名懸念為第3與第4名（丹佛金塊與洛杉磯湖人），以及第8與第9名（波特蘭拓荒者與洛杉磯快艇）。其中第8名之爭最為激烈，拓荒者目前握有主動權，只要擊敗沙加緬度國王或快艇輸給勇士，拓荒者就能拿下第8名。反之，快艇若想逆襲上第8名，必須自己擊敗勇士且指望拓荒者輸球。因此，無欲無求的勇士隊，其比賽勝負將直接決定快艇與拓荒者誰能獲得附加賽的「兩條命」優勢。東區前4名已成定局：底特律活塞（第1）、波士頓塞爾提克（第2）、紐約尼克（第3）、克里夫蘭騎士（第4）。第5至第8名則陷入四方大混戰。亞特蘭大老鷹只要贏球就能鎖定第5；多倫多暴龍形勢最單純，贏球就晉級第6（甚至有機會升第5），但若輸球，奧蘭多魔術或費城76人就有機會透過贏球完成超車，搶下第6名的直接晉級季後賽門票。在第9與第10名的附加賽主場之爭方面，夏洛特黃蜂只要擊敗尼克或邁阿密熱火輸給老鷹，就能確保第9名與附加賽主場優勢；熱火若想逆襲第9，則必須自己贏球且黃蜂輸球。例行賽最後一天的賽況在東西區一共會產生512種不同的綜合結果組合。無論最後一日的賽果為何，以下球隊的種子順位已經確定：📍西區：雷霆 (1)、馬刺 (2)、火箭 (5)、灰狼 (6)、太陽 (7)、勇士 (10)。📍東區：活塞 (1)、塞爾提克 (2)、尼克 (3)、騎士 (4)。西區剩餘的懸念集中在「第3與第4名」以及「第8與第9名」的順位之爭，具體取決於金塊@馬刺、爵士@湖人、國王@拓荒者、勇士@快艇的比賽結果。金塊目前握有主動權或對戰優勢。🏀金塊拿下第3名（湖人第4名）的條件：金塊擊敗馬刺 或 湖人輸給爵士。🏀湖人逆襲第3名（金塊第4名）的條件：必須「湖人擊敗爵士」且「金塊輸給馬刺」，兩者同時成立，湖人才能超車。拓荒者目前握有主動權或對戰優勢。🏀拓荒者拿下第8名（快艇第9名）的條件：拓荒者擊敗國王 或 快艇輸給勇士。🏀快艇逆襲第8名（拓荒者第9名）的條件：必須「快艇擊敗勇士」且「拓荒者輸給國王」，兩者同時成立，快艇才能升至第8。東區的狀況較為複雜，第5至第10名的順位牽涉到五場關鍵比賽（魔術@塞爾提克、老鷹@熱火、黃蜂@尼克、公鹿@76人、籃網@暴龍），共衍生出 32 種賽果組合。這攸關附加賽第一輪的主場優勢，黃蜂目前握有主導權。🏀黃蜂拿下第9名（熱火第10名）的條件：黃蜂擊敗尼克 或 熱火輸給老鷹。🏀熱火逆襲第9名（黃蜂第10名）的條件：熱火必須擊敗老鷹 且 黃蜂輸給尼克。這四支球隊的最終排名將完全取決於上述五場比賽的綜合結果。各隊可能的排名落點如下：🏀老鷹 (Atlanta Hawks)：名次區間在 第5或第6。只要贏球就有極大機率鎖定第5（圖表中大多數老鷹獲勝的組合皆為第5）。🏀暴龍 (Toronto Raptors)：變數最大的球隊，落點可能在 第5、第6、第7 或 第8。🏀魔術 (Orlando Magic)：落點可能在 第6、第7 或 第8。🏀76人 (Philadelphia 76ers)：落點可能在 第6、第7或 第8。📍東區（32種可能）5場牽動東區排名的關鍵比賽（魔術@塞爾提克、老鷹@熱火、黃蜂@尼克、公鹿@76人、籃網@暴龍）。每場比賽有勝敗2種可能，因此會產生 2^5 = 32 種賽果組合（圖表中的東區表格也完整列出了這32行情形）。📍西區（16種可能）西區的排名變動牽涉到4場比賽，並分為兩個獨立的競爭區塊：第3與第4名之爭： 取決於2場賽事（金塊@馬刺、爵士@湖人），共產生2^2 = 4 種可能。第8與第9名之爭： 取決於 2 場賽事（國王@拓荒者、勇士@快艇），共產生 2^2 = 4 種可能。由於這兩個區塊的賽事互不影響，西區整體的排名賽果組合為 $4 \times 4 = 16$ 種。東西區綜合總計：將東區的 32 種可能與西區的 16 種可能進行排列組合，所有關鍵賽事的綜合結果一共會產生「32 X 16 = 512」種不同的最終排名樣貌。▲NBA 2025-26賽季例行賽最後一日賽程。（圖／取自NBA X）例行賽於4月13日正式落幕，附加賽將於4月15日至18日火熱開打，首輪季後賽則於4月19日全面引爆。NBA季後賽的各項重要時程已全面出爐：對於排名第7至第10名的球隊而言，真正的考驗將在4月15日至18日展開的附加賽。賽制規定如下：第7與第8名對決： 各區第7名在主場迎戰第8名，勝者直接成為季後賽第7種子；敗者則還有一次復活機會。第9與第10名對決： 各區第9名在主場迎戰第10名，勝者挺進最終戰；敗者直接淘汰。搶奪第8種子： 7/8名之戰的敗者將在主場迎戰9/10名之戰的勝者，贏家將成為季後賽第8種子；敗者淘汰。