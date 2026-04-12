5月報稅季就快到了，房屋稅2.0在去（2025）年5月首度開徵適用，只要不是自住房屋，稅率有可能從1％暴增到4.8％，許多人也在去年意外收到飆漲稅率。現在不少家長為了讓孩子進入理想中的學區就讀，會向親朋好友寄戶籍，有民眾就擔心房屋稅因此暴增，國稅局對此解答，只要沒有租賃事實，房屋稅依舊是用自住住家用稅率。
房屋稅要繳多少？國稅局揭公式
根據財政部國稅局指出，房屋稅會依照房屋實際情形課徵不同稅率，像是自住、出租、營業使用的稅率都不同，從1％到5％都有；至於房屋稅額的計算方式，是「房屋課稅現值 × 稅率」，而房屋稅課稅現值會依照核定單價、面積、折舊率、路段率等調整，詳細公式如下：
房屋稅 = 房屋課稅現值 × 稅率
📌房屋課稅現值 = 核定單價 × 面積 ×（1 - 折舊率 × 折舊年數）× 房屋街路等級調整率（路段率）
📌核定單價 = 標準單價 ×（1 ± 各加減項之加減率）± 樓層高度之超高或偏低價
房屋稅稅率部分，住家用自住房屋，全國在3戶以內是1.2％，全國單一自住房屋且房屋現值在一定金額下，則是最低1％；非自住房屋為2％～4.8％，出租申報租賃所得達租金標準房屋、繼承取得共有房屋為1.5％～2.4％，非住家使用房屋則為3％～5％。
寄戶籍沒出租 照樣算自住
現在許多家長為了讓孩子進入明星學校就讀，會向親朋好友借戶籍，把孩子的戶籍遷到該學區，就有民眾擔心若借朋友寄戶籍，會影響到自家房屋稅率。對此，嘉義縣財政稅務局表示，如果把自住的房子借給朋友寄戶籍，可以填寫「設籍人無租賃關係申明書」或「房屋所有人無租賃關係申明書（可到各地方稅務局下載）」提供給稅務局，就還是可以依照自住稅率計算。
另外，嘉義市政府財政稅務局也提醒，房屋稅的納稅義務基準日，是每年2月的最後一天為準，由該日房屋持有人為當年度房屋稅納稅義務人，負責繳納當年度的房屋稅，假設小明在今年買房，並在2月28日完成建築移轉登記，那小明今年就必須繳納房屋稅，房屋稅的課稅期間是去年7月1日到今年6月30日，繳納房屋稅的期限是每年5月1日到5月31日。
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根據財政部國稅局指出，房屋稅會依照房屋實際情形課徵不同稅率，像是自住、出租、營業使用的稅率都不同，從1％到5％都有；至於房屋稅額的計算方式，是「房屋課稅現值 × 稅率」，而房屋稅課稅現值會依照核定單價、面積、折舊率、路段率等調整，詳細公式如下：
房屋稅 = 房屋課稅現值 × 稅率
📌房屋課稅現值 = 核定單價 × 面積 ×（1 - 折舊率 × 折舊年數）× 房屋街路等級調整率（路段率）
📌核定單價 = 標準單價 ×（1 ± 各加減項之加減率）± 樓層高度之超高或偏低價
房屋稅稅率部分，住家用自住房屋，全國在3戶以內是1.2％，全國單一自住房屋且房屋現值在一定金額下，則是最低1％；非自住房屋為2％～4.8％，出租申報租賃所得達租金標準房屋、繼承取得共有房屋為1.5％～2.4％，非住家使用房屋則為3％～5％。
現在許多家長為了讓孩子進入明星學校就讀，會向親朋好友借戶籍，把孩子的戶籍遷到該學區，就有民眾擔心若借朋友寄戶籍，會影響到自家房屋稅率。對此，嘉義縣財政稅務局表示，如果把自住的房子借給朋友寄戶籍，可以填寫「設籍人無租賃關係申明書」或「房屋所有人無租賃關係申明書（可到各地方稅務局下載）」提供給稅務局，就還是可以依照自住稅率計算。
另外，嘉義市政府財政稅務局也提醒，房屋稅的納稅義務基準日，是每年2月的最後一天為準，由該日房屋持有人為當年度房屋稅納稅義務人，負責繳納當年度的房屋稅，假設小明在今年買房，並在2月28日完成建築移轉登記，那小明今年就必須繳納房屋稅，房屋稅的課稅期間是去年7月1日到今年6月30日，繳納房屋稅的期限是每年5月1日到5月31日。