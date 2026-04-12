韓國女星河智苑近期主演作品《權慾之巔Climax》熱播中，戲劇話題持續發酵的同時，她私下也沒落下追星行程，真性情的一面再度引發關注。她昨（11）日親自前往觀賞BTS（防彈少年團）演唱會，並在IG上曬出與成員V（泰亨）、柾國的合照，並大讚演唱會「一切都很完美」，興奮心情溢於言表。
我是廣告 請繼續往下閱讀
河智苑昨（11）日在SNS發文寫下：「看完BTS演唱會，和V、柾國一起。真的一切都很帥氣又美好。」並公開與V（泰亨）、柾國的合照。而她現身的場次正是BTS世界巡演「ARIRANG」的高陽場第二天演出，從舞台到現場氛圍都讓她大讚不已，整場演出看得相當投入。
除了後台合照，她也分享了自己在觀眾席手持應援棒的照片，並寫下：「今天的BTS演唱會每一個瞬間都是最棒的，一切都很完美，竟然可以這麼精彩。」字句間滿是感動與驚喜，和一般粉絲沒有區別。
事實上，河智苑早在2017年就曾朝聖BTS演唱會，當時也有在IG上公開與泰亨的合影，並稱讚：「完美的舞台表演就像電影一樣，真不愧是世界最強防彈少年團！」兩人雖然相差13歲，但因對繪畫的共同興趣而結識，私下維持著不錯的交情，彼此的友情也讓粉絲津津樂道。
BTS 11月高雄世運唱三場 睽違8年台灣開唱
BTS世界巡演將從韓國高陽起跑，陸續前往東京、北美、歐洲、南美及亞洲等地，預計巡迴35座城市，規模相當盛大，並且將在11月19日、21日、22日登上台灣高雄世運主場，睽違8年在台灣開唱。
而河智苑主演的新劇《權慾之巔Climax》上月開播，以財閥與娛樂圈交織的權力鬥爭為背景，描繪為了登上人生巔峰不惜彼此踩踏的野心故事，在先前播出的集數中，河智苑還和NANA上演了激情女女吻，話題十足。