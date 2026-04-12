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目前NBA例行賽僅剩最後2天，昨（11）日開打的15場賽事中，卻有超過150名球員被列入傷病名單，且持續增加中。其中已經確定落入附加賽的洛杉磯快艇、金州勇士，為第9、10名之爭，不過兩隊共有10位傷兵。另一邊，丹佛金塊與聖安東尼奧馬刺，也被預期會上演西區前段班精彩比賽，然而兩隊也各有8位、4位傷兵。其中，金塊約基奇（Nikola Jokic）也被列「出賽成疑」，但對上馬刺時需上場至少15分鐘，才能保有MVP競爭資格。金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）雖傷癒復出，但隊上最新名單仍有6位傷兵。卓雷蒙·格林（Draymond Green）與威爾·理查德（Will Richard）被列為出賽成疑，將視情況決定是否出戰快艇。波斯特（Quinten Post）因右腳不適確定缺席，克萊爾（LJ Cryer）則因右腳踝扭傷預計至少休養1週。此外，穆迪（Moses Moody）因左膝髕腱斷裂已賽季報銷，吉米·巴特勒（Jimmy Butler）則因右膝前十字韌帶撕裂長期無法出賽。即將在明天對上勇士的快艇，也有4位傷兵。小前鋒卡科懷·雷納德（Kawhi Leonard）也因可能輪休被列為出賽成疑，以賽亞·傑克森（Isaiah Jackson）因腳踝傷勢持續缺席、歸期未定。另外，亞尼奇·科南·尼德豪塞爾（Niederhauser）因右腳蹠骨利斯弗朗克損傷已確定賽季報銷，而布拉德利·比爾（Bradley Beal）的左臀骨折，同樣提前結束本季。近期狀態火燙、豪取11連勝的丹佛金塊，明天將對上聖安東尼奧馬刺，此不僅是西區2、3名之爭，戰役結果也有可能影響洛杉磯湖人是否能升上第3種子。馬刺隊的德文·瓦塞兒（Devin Vassell）與維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）皆因可能輪休被列為出賽成疑；史蒂芬·卡斯特（Stephon Castle）因膝蓋疼痛同樣列為出賽成疑。盧克·科爾內特（Luke Kornet）確定因輪休缺席本場比賽。然而，金塊隊最新名單顯示多達8人，其中2人出賽成疑、4位缺席。包括中鋒尼古拉·約基奇（Nikola Jokic）手腕傷、後衛賈邁爾·莫瑞（Jamal Murray））則因肩傷預計休到4月18日。此外，後衛華特森（Watson）、前鋒瓊斯（Jones）、鋒衛哈達威（Hardaway）、前鋒Aaron Gordon（亞倫·高登（Aaron Gordon））、前鋒強森（Johnson）以及後衛布朗（Brown）也都因傷勢或輪休，預計至少缺席至4月18日，可見球團正在調整整體戰力。不過美媒也指出，生涯總共拿到3座常規賽MVP的約基奇，只差一場而就可以達最低出賽門檻65場，若明天沒有上場，將失去MVP的參選資格。外界分析，他只需在對馬刺的比賽中上場至少15分鐘，即可保留資格。對此，總教練大衛·阿德爾曼（David Adelman）被問及此事時，只說「會再和討論約基奇」，目前無人能確定約基奇明天是否上場。