擁有百億身家的「竹北吊車大王」、啟德機械起重工程董事長胡漢龑膝下有14名子女，近日他的其中一名女兒登上網紅頻道拍影片，甜美又有氣質的外型立刻掀起網友關注。昨（11）日胡漢龑也大方公開與女兒的合照以及女兒的IG帳號，並警告大家可以追蹤但不准騷擾，看得出來護女心切。
吊車大王公開女兒IG 放話警告：別騷擾
胡漢龑昨日在自己的IG粉專貼出與女兒的合照，只見他穿著招牌的客家花布套裝，女兒則身穿橘紅色工裝，父女二人站在一起神情頗為相似。胡漢龑也透露女兒的IG帳號為「cranedoll__98」，並表示：「我的寶貝女兒可追蹤Threads、IG，別騷擾」，照片曝光後立刻吸引2.2萬人按讚。
粉絲看了也紛紛開玩笑留言，「岳父，我會照顧好您女兒的」、「敢騷擾的應該已經在大坪頂了吧」、「只好忍痛騷擾爸爸了」、「女兒漂亮跟美，爸爸帥喔」、「岳父大人我會好好守護您女兒的」、「爸，那個想問乾兒子還有缺嗎」、「敢騷擾的已經吊進去煉油廠反應爐裡面了」。
女兒也在自家公司上班！嘴甜祝福粉絲：一起發
而胡漢龑的女兒也在自己的IG分享同一張父女合照，笑說：「把財氣分給大家，順風順水、一起發」。只見女兒身上穿的套裝正是啟德機械起重工程的制服，可見也在爸爸的公司工作。據悉，胡漢龑的14名子女分別是6子、8女，他很保護小孩，過去多分享與妻子、女朋友的合照，反而鮮少曝光與子女的照片，因此女兒這次公開露臉可說是相當難得。
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胡漢龑昨日在自己的IG粉專貼出與女兒的合照，只見他穿著招牌的客家花布套裝，女兒則身穿橘紅色工裝，父女二人站在一起神情頗為相似。胡漢龑也透露女兒的IG帳號為「cranedoll__98」，並表示：「我的寶貝女兒可追蹤Threads、IG，別騷擾」，照片曝光後立刻吸引2.2萬人按讚。
粉絲看了也紛紛開玩笑留言，「岳父，我會照顧好您女兒的」、「敢騷擾的應該已經在大坪頂了吧」、「只好忍痛騷擾爸爸了」、「女兒漂亮跟美，爸爸帥喔」、「岳父大人我會好好守護您女兒的」、「爸，那個想問乾兒子還有缺嗎」、「敢騷擾的已經吊進去煉油廠反應爐裡面了」。
而胡漢龑的女兒也在自己的IG分享同一張父女合照，笑說：「把財氣分給大家，順風順水、一起發」。只見女兒身上穿的套裝正是啟德機械起重工程的制服，可見也在爸爸的公司工作。據悉，胡漢龑的14名子女分別是6子、8女，他很保護小孩，過去多分享與妻子、女朋友的合照，反而鮮少曝光與子女的照片，因此女兒這次公開露臉可說是相當難得。