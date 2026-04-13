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在泰國工作，中午吃什麼，決定的可能不只是你的胃。臉書粉專「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๊า」近日發文，分享一名台灣外派人員從捧著台幹便當到融入泰式午餐圈的心路歷程，直言在泰國職場，飯桌才是很多事情真正開始流動的地方。文章指出，許多台灣企業外派員工初抵泰國時，公司往往會特別訂製符合台灣人口味的便當，菜色保守、調味熟悉，少了文化衝擊。作者坦言，這種安排出發點是一種照顧，畢竟初到異鄉、工作壓力已然不小，若連午餐也要天天適應，確實吃不消。但回頭看，那個便當在保護你的同時，也在某種程度上把你隔開了。大約三個月後，作者開始嘗試和泰籍同事一起吃午飯。他說，這件事沒有什麼戲劇性的轉折，就是慢慢坐過去、慢慢開始點一樣的菜、慢慢不再只吃自己那份。而味覺的改變也悄悄跟上，原本幾乎不吃辣的他，後來居然走到「不辣不好吃」的境界，泰文甚至有句話完美呼應這個心境：ไม่เผ็ดไม่อร่อย。文章也談到泰國與台灣飲食習慣的差異。台灣人習慣左手湯匙、右手筷子，但泰國正餐的主角其實是湯匙與叉子，叉子的用途是輔助將食物推上湯匙，而非直接送進嘴裡。這個細節看似微不足道，卻很有代表性——當你願意學著用對方的方式吃飯，其實也意味著你開始願意走進他們的世界。而真正的改變，在加入泰籍同事的午餐聚會之後才真正發生。作者形容，那感覺像是突然開了一扇門。工作上的小抱怨、部門間的默契、誰最近壓力大、誰表面安靜但其實消息靈通，這些在會議室和電子郵件裡看不到的東西，都在飯桌邊的閒聊中浮現。他進一步指出，跨部門合作往往不是卡在流程，而是卡在關係的溫度。那個願意「多走一步」的善意，靠的不是制度規範，而是平日一點一滴累積的信任，而一起吃飯，正是其中最自然的累積方式。「泰爸噗嚨共 ThaiBa ไทยป๊า」在文末留下一個問題給讀者：你有沒有過那種，原本只是一起吃飯，結果吃著吃著，才突然看懂整個團隊的經驗？