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中央社宅南港首處建案 比鄰國軍營區、衛福部

▲南港「光華好室」規劃162戶社會住宅。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）

▲軍方職務宿舍規劃78戶。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）

「光華好室」社宅基本資料

▲「光華好室」社會住宅（左）暨國軍職務宿舍（右）建物完工模擬圖。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）

南港轉型高科技 社宅支撐就業人口住房需求

▲南港社宅「光華好室」周邊生活機能。（圖／國家住都中心提供hurc.org.tw）

中央推社宅、包租代管、租金補貼 盼為青年打造良好居住環境

▲內政部長劉世芳表示，在土地稀缺之下，住宅政策相當重要，目前《住宅法》也規劃20％婚育宅，讓青年能放心居住、成家。（圖／記者張家瑋攝）

▲國家住都中心董事長花敬群今出席「光華好室」動土典禮。（圖／記者張家瑋攝）

國家住都中心今（13）日於台北市南港區舉行「光華好室」社會住宅暨職務宿舍新建統包工程動土典禮，是中央社宅首個在南港區的社宅，也是中央在台北市動土的第7處社宅。共規劃162戶社宅、78戶國軍職務宿舍，預計在2029年完工，總工程經費約20億3002萬元，由中央全額投資興建。內政部長劉世芳、國家住都中心董事長花敬群等人一同出席，國家住都中心表示，南港已成為高科技與生醫產業廊帶，居住需求大增，光華好室將支援就業人口住房需求。「光華好室」社宅位於台北市南港區昆陽街163巷底，附近就是國防部軍備局光華營區及衛生福利部，周邊生活機能發展成熟，也有昆陽公園、南港公園及南港山系的自然綠意，鄰近台北流行音樂中心、瓶蓋工廠、歷史建築松山療養所所長宿舍（靜心苑）等文化休閒場所。交通方面，步行10分鐘內可達捷運昆陽站，車行5分鐘可達四鐵共構南港站；經向陽路成功橋可銜接環東大道及國道一號。「光華好室」預計在2029年完工，分為「社會住宅棟」及「職務宿舍棟」兩棟建築，社宅棟規劃地上10層、地下3層，共有162戶社宅；職務宿舍棟規劃地上14層、地下3層，共78戶。社宅棟1樓規劃設置一處日間照顧中心，整體建築設計以「圍塑與連結」為核心，為民眾及國軍眷屬提供生態共融、安全舒適的居住環境。台北市南港區昆陽街163巷底，國防部軍備局光華營區、衛生福利部旁。一棟地上10層、地下3層，共162戶社宅棟（套房型16～19坪共101戶、二房型27～32坪共52戶、三房型40～41坪共9戶）、一棟地上14層、地下3層，共78戶國軍職務宿舍棟。2029年。20億3002萬元。國家住都中心指出，「東區門戶計畫」推動之下，南港已轉型為高科技與生醫產業廊帶，也讓居住需求大增，「光華好室」完工後，將有效支撐在地就業人口的住房需求。除了「光華好室」之外，附近興建中的公辦都更案「南港玉成都市更新案」也將提供150戶社宅。國家住都中心從2020年首案中央社宅決標以來，目前已經有70154戶社宅完工、動土。「光華好室」也是內政部與國防部合作興建「社宅結合軍職宿舍」的第4處，其餘3處包括正在興建、預計2028年完工的桃園市「振興安居」，已在2025年完工入住的桃園市「龍岡好室」及新北市「貴和安居A」。近期完成招租作業的高雄市「鳳誠安居A」及「鳳松安居」，也有保留3成戶數，供少校階以下或文職薦任六職等以下之現任軍職人員優先承租。內政部長劉世芳致詞時表示，在土地稀缺之下，住宅政策相當重要，目前除了中央社宅之外，包租代管、租金補貼等是提供民眾增加居住品質的方式。去年通過的《住宅法》也規劃社宅需有20％婚育宅，這也是希望讓年輕人有更好的居住品質。國家住都中心董事長花敬群表示，南港區的「光華好室」位於半山腰上，因此需較長時間規劃，原本社宅到哪裡都會引起部分民眾反彈，不過透過當地里長、議員、住都中心同仁等人的努力，讓大家更認識社宅，減少資訊落差，加上社宅各項便民附屬設施，使社宅逐漸受到大眾歡迎，他們也會努力經營社宅，為周遭民眾服務。