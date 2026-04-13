美國百變天后凱蒂佩芮（Katy Perry）近日現身科切拉音樂節（Coachella），與男友杜魯道（Justin Trudeau）甜蜜放閃。兩人在台下聽歌時互動親暱，沒想到卻被網友意外捕捉到BLACKPINK成員LISA就在他們身後，彷彿變成超大電燈泡！
凱蒂佩芮甜蜜放閃！LISA在後面變電燈泡
凱蒂佩芮在Instagram分享了許多科切拉音樂節的片段，其中一段影片裡，她和男友杜魯道緊貼著彼此隨著音樂搖擺，沉浸在二人世界中，閃瞎眾人。然而，眼尖的網友卻忍不住將目光放在他們斜後方的女子身上，仔細一看竟是BLACKPINK的人氣成員LISA。
LISA在後淡定聽歌 網笑：假裝冷靜
由於雙方距離非常近，因此LISA在影片中多次誤入鏡頭，但她始終保持冷靜，沒有看向鏡頭，很淡定地聽歌。過度冷靜模樣讓粉絲紛紛笑稱，LISA內心搞不好已經正在狂風暴雨中，一邊偷偷觀察凱蒂佩芮的甜蜜約會，一邊極力避免成為焦點。
更有趣的是，眾所周知LISA超愛LABUBU，可說是讓LABUBU在全球紅起來的最大功臣，然而凱蒂佩芮則是出了名的超討厭LABUBU，還曾好幾次公開表達對LABUBU的厭惡。網友開玩笑表示，如果LISA和凱蒂佩芮對上眼，可能會變成「LABUBU 鐵粉與黑粉的戰爭」。
另外在凱蒂佩芮曬出的其他張合照中，她和男友穿著白色情侶裝，在草地上牽手散步，大公開戀情後愛得相當高調。此外，凱蒂佩芮還分享了在小賈斯汀表演時的影片，她開玩笑吐槽：「幸好他有買Premium會員，我可不想看到任何廣告！」真實又幽默的發言都被男友視角的影片記錄下來，看得出凱蒂佩芮在男友面前相當做自己。
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凱蒂佩芮在Instagram分享了許多科切拉音樂節的片段，其中一段影片裡，她和男友杜魯道緊貼著彼此隨著音樂搖擺，沉浸在二人世界中，閃瞎眾人。然而，眼尖的網友卻忍不住將目光放在他們斜後方的女子身上，仔細一看竟是BLACKPINK的人氣成員LISA。
LISA在後淡定聽歌 網笑：假裝冷靜
由於雙方距離非常近，因此LISA在影片中多次誤入鏡頭，但她始終保持冷靜，沒有看向鏡頭，很淡定地聽歌。過度冷靜模樣讓粉絲紛紛笑稱，LISA內心搞不好已經正在狂風暴雨中，一邊偷偷觀察凱蒂佩芮的甜蜜約會，一邊極力避免成為焦點。
更有趣的是，眾所周知LISA超愛LABUBU，可說是讓LABUBU在全球紅起來的最大功臣，然而凱蒂佩芮則是出了名的超討厭LABUBU，還曾好幾次公開表達對LABUBU的厭惡。網友開玩笑表示，如果LISA和凱蒂佩芮對上眼，可能會變成「LABUBU 鐵粉與黑粉的戰爭」。