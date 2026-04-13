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記憶體榮景依舊不滅！南亞科今（13）日舉行法說會，總經理李培瑛仍看好DRAM價格未來走勢，他預期，第二季價格將比第一季「更好」，很有把握，可能價格漲幅將會達到雙位數成長，而由於記憶體漲價缺貨，他也直言，基本上今年南亞科訂單都無法100%滿足客戶的需求，甚至明年都有類似的情形。南亞科今日也公布第一季營收為490.87億元，季增63.1%。第一季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，銷售量季減中個位數百分比。第一季營業毛利為333.16億元，毛利率67.9%，較上季提升18.9個百分點。營業淨利為301.11億元，營業淨利率61.3%，較上季提升22.2個百分點，稅後淨利為260.58億元，淨利率53.1%。單季每股盈餘為8.41元。針對第一季DRAM平均售價季增超過70位數百分比，第二季是否仍呈現亮眼售價？李培瑛表示，第二季價格很有把握會更好，只是數字暫時無法預測，但他預估，應該會有10%來計算的雙位數成長。他並表示，目前整體記憶體產業，每家公司的毛利率、淨利率都相當不錯，以此來看，未來毛利率是能夠維持的，且能夠長期維持的機率很高，可能並非只有第一季，而是第二季、第三季、第四季都有望維持不錯的毛利率。至於與客戶簽訂長約的狀況，李培瑛說，現在想簽長約的客戶確實大幅增加，但南亞科簽長約都會控制在一定的比例，會有一些是長約，包括多年的、一年的、或三個月的合約；有些則是每個月、每個月談的，他強調，關鍵是必須要看客戶的真實使用量，整個產業鏈也希望是健康的。他說，不希望部分客戶拿很多貨放庫存，部分客戶則斷料停產。「我們不可能做到完美，但我們盡量在我們的範圍裡面看客戶的需求多少、我們拿捏供應多少，往這個方向來做，盡量讓產業鏈、整個循環鏈能夠健康一點。」南亞科生意火爆，訂單也滿載。李培瑛透露，今年訂單也無法百分之百滿足客戶需求，甚至看起來明年都有類似情形，甚至也有蠻多客戶有先預付定金的念頭。另一方面，關於泰山新廠進度，李培瑛提到，預計明年第一季新廠將開始裝機，今年還有三個季度，這三季必須要做很多工作，包括無塵室、廠務設施，他說，廠務很複雜，包括管線、供水、供料、供應、供電，以及材料、化學品等，都是上千種，各種不同廠要去做好準備的，大概會持續到今年下半年到年底，也希望明年第一季可以順利開始裝機。