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南亞科上月公布一場史詩級重磅私募案，引入閃迪、鎧俠、SK海力士旗下Solidigm及思科四大策略投資人，合計發行約3.51億股，募集金額高達787億元。總經理李培瑛今（13）日表示，預期這四大募資效益從現在就會看到效果，第二季就能逐步看見效益顯現。南亞科上月25日拍板私募普通股案，引進多家國際策略投資人參與增資，應募名單包括Sandisk（閃迪）旗下Sandisk Technologies、鎧俠、Solidigm及Cisco Systems，合計私募股數約3.52億股，私募價格均為每股223.9元，資金將投入先進記憶體製造的廠務與生產設備。針對此案，李培瑛說明，由於AI運算需要大量資料存取，DRAM可強化SSD效能，進一步提升整體系統效率。此外，AI應用涉及大量資料傳輸，包括伺服器之間、資料中心之間，甚至延伸至終端設備，這些都需要網通與資料傳輸能力支援，使記憶體在整體AI架構中的角色更加關鍵，因此，這方面的合作是雙贏，主要也能夠協助客戶在AI方面更有競爭力，同時，南亞科在AI價值鏈中，也夠進一步提升市場地位。而此次私募合作案，南亞科是否有承諾提供產能給四大客戶？李培瑛直言，不方便透露實質上提供多少產能，不過，對於這四大客戶，南亞科「當然是全力支持」，但他也強調，現有的、已經存在的一些有LTA、有承諾的客戶，公司也會持續支持。他也說，這一次完成的私募，是非常感謝四大客戶的支持，從現金流角度來看，確實給了南亞科一個很大的幫助，雖然公司在私募前，整體財務狀況已經相當健全，但私募也讓南亞科更有力地向前發展。至於談到是否接下來會有其他私募對象與南亞科合作，李培瑛表示，目前為止沒有考慮進行下一個私募案，但確實有其他可能的合作方案，也在持續與客戶協調、合作，他透露，其實也不只一家，蠻多客戶都有合作意願，「我就不直接點名哪一家客戶，有蠻多客戶對於進一步的合作很有興趣。」