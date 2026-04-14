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▲信義房屋用行動支持創世基金會「40守護 愛永續園遊會」，展現對公益的長期承諾。（圖／信義房屋提供）

從一張發票到贊助46頂帳篷。信義房屋用行動支持創世基金會「40守護 愛永續園遊會」。活動於4月12日在圓山花博花海廣場登場，為嘉義新院籌建及植物人常年照護服務募集經費。信義房屋大安店專案執行協理侯沛昌表示，與創世基金會的緣分來自於分店門口長期設有發票捐贈箱，基金會人員會定期來回收民眾捐出的發票，久而久之建立深厚連結。某次他主動響應「寒士吃飽三十」活動，每次成交就提撥1,400元的善款，逐步累積參與公益。此次得知園遊會籌備計畫後，更進一步牽線集團資源贊助46頂帳篷。他強調，「公益其實不難，往往從一個小小的發票開始，只要願意多問一句、多做一步，就能帶來更大的影響力。」活動現場，信義房屋特地規劃創意互動「金色葉子」公益行動，邀請民眾寫下對植物人家庭，或長期默默付出者的一句祝福或感謝，完成後懸掛展示、隨風飄動，象徵愛的延續。此外，信義房屋更結合內部社群力量，透過「信義君子共榮會」串聯志工與客戶參與，透過社群平台擴散公益理念，形成溫暖交流的氛圍。創世基金會將於4月12日在圓山花博花海廣場盛大舉辦「40守護 愛永續園遊會」，號召社會大眾共襄盛舉。現場規劃美食、童趣遊戲及生活用品等攤位，適合親子同樂；另設有「永續專區」，鼓勵企業員工捐出閒置物品進行義賣，讓資源循環再利用。適逢40周年，特別打造「創世40周年專區」，邀請長年支持的善心人士回娘家打卡拍照，並兌換永續紀念小物，串聯過往與未來的公益能量。信義房屋此次大力響應，展現對公益的長期承諾。透過整合企業資源與第一線同仁的熱情，信義房屋持續落實「以人為本」與「愛永續」精神，期盼能帶動更多社會大眾關注植物人照護議題。