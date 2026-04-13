古天樂《尋秦記》電影版喚起觀眾美好回憶，在香港、馬來西亞都締造亮眼票房，在台灣也吸引不少原版港劇的粉絲捧場，為了答謝厚愛，推出加長了24分鐘的《尋秦記PLUS+多元宇宙版》，包括項少龍一家人的趣味互動、他和紅粉知己善柔之間的對手戲都增加了一些，連港劇中經典的「心型牛排」也再度上桌，台灣將於4月17日上映。

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▲《尋秦記PLUS+多元宇宙版》加入港劇版中讓粉絲念念不忘的心型牛排。（圖／華映娛樂提供）
▲《尋秦記PLUS+多元宇宙版》加入港劇版中讓粉絲念念不忘的心型牛排。（圖／華映娛樂提供）
《尋秦記》加長24分鐘增新片段　「心型牛排」終於端上桌

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》充滿古天樂寵粉的心意，劇迷們對於《尋秦記》電影版較大的幾個遺憾，像是項少龍和家人之間的有趣互動看不夠過癮、與滕麗名扮演的善柔對手戲也讓人意猶未盡等，在加長24分鐘的版本明顯補足，粉絲直呼：「終於等到了！」尤其是港劇版中最經典的浪漫代名詞、宣萱扮演的烏廷芳要求要「心型牛排」，電影版也上桌，古天樂扮演的項少龍更施展爆笑的港式英文對話，觀眾馬上回到當年收看港劇版的時光。

在《尋秦記》電影版中，古天樂找回林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名等元老，再續港劇版中的緣分，他和扮演善柔的滕麗名分別以《尋秦記》入圍了香港電影金像獎最佳男主角和最佳女配角，票房與口碑雙贏。《尋秦記PLUS+多元宇宙版》還剪進了新加入角色張繼聰的搞笑內容與廖子妤的動作場面，讓劇情更加飽滿豐富，原先已拍攝的第3個與秦王有關的結局也會在此版中曝光，同樣是影迷關注的重點。

▲滕麗名（右）因《尋秦記》入圍本屆香港電影金像獎最佳女配角。（圖／華映娛樂提供）
▲滕麗名（右）因《尋秦記》入圍本屆香港電影金像獎最佳女配角。（圖／華映娛樂提供）
《尋秦記》電影版繼續穿越　冤獄造成新風暴

電影版《尋秦記》描述一場多年前的冤獄，讓苗僑偉扮演的Ken誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被他的徒弟秦王（林峯 飾）關心，正當秦王以為即將一統六國、稱霸天下之時，竟碰到21世紀人類Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏師傅項少龍，師徒久別20年終於再次碰面，Ken的出現也讓3人的命運再度發生變化。

《尋秦記PLUS+多元宇宙版》將在台灣上映，發行商也加碼宣告，新版A3海報為隨票贈品，片名更加上特殊質感的設計，有收藏價值。更多相關資訊，可以上「華映娛樂」官方臉書粉絲團Instagram查詢。

▲《尋秦記PLUS+多元宇宙版》隨票附贈A3版新海報，劇有收藏價值。（圖／華映娛樂提供）
▲《尋秦記PLUS+多元宇宙版》隨票附贈A3版新海報，劇有收藏價值。（圖／華映娛樂提供）

 
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蘇詠智編輯記者

畢業於中興大學獸醫系，現為《今日新聞》NOWNEWS娛樂記者，在媒體業工作超過25年，過往聚焦於歐美影視動態、影片票房風向以及各大影展的最新資訊，近來逐步拓展至綜藝節目等新領域，報導涵蓋範圍更全面。

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