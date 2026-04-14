隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）2025-26例行賽正式落下帷幕，籃球迷們即將迎來充滿戲劇性的季後賽周。從本周三開始，決定命運的附加賽（Play-In Tournament）將率先登場。本賽季不僅充滿了場內外的各種紛擾（包括快艇隊薪資空間調查與博弈醜聞），更有許多跨時代的個人數據紀錄誕生。《NOWNEWS》將為球迷分析金州勇士、洛杉磯快艇、夏洛特黃蜂、邁阿密熱火、鳳凰城太陽、波特蘭拓荒者、費城76人、奧蘭多魔術 ，這4支球隊的對戰組合，提供讀者參考。
NBA賽季結束後的四大關鍵看點
▪️歷史級數據誕生：丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokić）寫下史詩級紀錄，成為 NBA 史上首位同時在場均籃板（12.9個）與場均助攻（10.7次）領先全聯盟的球員。此外，獨行俠隊的東契奇（Luka Dončić）以場均33.5分摘下得分王。
▪️公鹿帥位大地震：隨著公鹿隊經歷了一個被形容為「地獄般」的賽季，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）已同意引咎辭職。
▪️選秀樂透形勢：華盛頓巫師以17勝65敗寫下聯盟最差戰績，並創下單季28場輸超過20分的慘紀錄。巫師、溜馬與籃網將共同擁有14%的機率抽中狀元籤。
▪️超級新秀對決：準狀元庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）在對陣文班亞馬（Victor Wembanyama）的比賽中砍下33分，展現接班架勢，儘管隨後因腳踝扭傷限制了出賽。
NBA附加賽要去哪裡看直播？
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
NBA附加賽賽程
📍4月15日比賽
📍 4月16日比賽
NBA 附加賽前瞻 東、西區生死對決
東區附加賽
🏀【第7 vs 第8】奧蘭多魔術（8） @ 費城76人（7）
時間： 周四（16日） 7:30（ET）
看點： 魔術隊本賽季表現令人失望，是否會在此畫下句點？關鍵在於薩格斯（Jalen Suggs）能否在恩比德缺陣時守死馬克西（Tyrese Maxey）。
預測： 76人贏6分。
🏀【第9 vs 第10】邁阿密熱火（10） @ 夏洛特黃蜂（9）
時間： 周三（15日） 7:30（ET）
看點： 黃蜂隊尋求自2016年以來首度重返季後賽。熱火隊則擁有豐富的附加賽突圍經驗。
預測： 黃蜂贏9分。
西區附加賽
🏀【第7 vs 第8】波特蘭拓荒者（8） @ 鳳凰城太陽（7）
時間： 周三（15日） 10:00（ET）
看點： 太陽布克（Devin Booker）對決拓荒者頂尖防守者卡馬拉（Toumani Camara）。拓荒者必須改善其低迷的三分球命中率（27%）才能爆冷。
預測： 太陽贏3分。
🏀【第9 vs 第10】金州勇士（10） @ 洛杉磯快艇（9）
時間： 周四（16日） 10:00（ET）
看點： 「老將凋零戰」。這場比賽結束後，38 歲的柯瑞（Steph Curry）或 34 歲的倫納德（Kawhi Leonard）其中一人將提前放暑假。
預測： 快艇贏7分。
首輪對陣評估 附加賽球隊對前二種子的威脅程度
專家針對附加賽晉級球隊挑戰分區前兩名種子的「爆冷威脅等級」進行了評估（最高 5 顆警報燈）：
東區戰場
附加賽晉級球隊對決活塞（東區第1）： 🚨🚨
一個健康的 76 人或充滿鬥志的黃蜂可能帶給底特律些許壓力，但活塞預計能過關。
附加賽晉級球隊對決塞爾提克（東區第2）： 🚨
如果恩比德健康，綠衫軍可能面臨風格上的挑戰；但在目前情況下，外界普遍認為波士頓晉級無礙。
西區戰場
附加賽晉級球隊對決雷霆（西區第1）： 🧹（橫掃）
專家認為無論太陽、拓荒者、快艇或勇士誰晉級，面對雷霆恐怕都難逃被橫掃的命運。
附加賽晉級球隊對決馬刺（西區第2）： 🚨
文班亞馬領軍的馬刺雖然年輕，但相對安全。太陽隊若晉級，其多變的球風或許能帶來些許變數。
其他受矚目的NBA 2026季後賽首輪對決
🏀火箭（5）vs 湖人（4）： 🚨🚨🚨🚨🚨
由於東契奇與里夫斯傷情不明，這系列賽被評為最具「爆冷」與不確定性的組合。
🏀灰狼（6）vs 金塊（3）： 🚨🚨🚨🚨
若灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）健康，這將是一場血戰，但衛冕軍金塊陣容深度更具冠軍相。
NBA附加賽賽制
NBA附加賽採用類似佩吉賽制，由東西區例行賽排名第7至第10名的球隊爭奪各區最後兩個季後賽席次：
第7種子決定戰： 分區第7名在主場迎戰第8名，勝者直接晉級，成為季後賽第7種子。
淘汰戰： 分區第9名在主場迎戰第10名，敗者直接結束賽季遭到淘汰。
第8種子決定戰： 第7名與第8名對戰的敗者，將在主場迎戰第9名與第10名對戰的勝者，這場比賽的贏家將成為季後賽第8種子。
NBA附加賽幾號開打？
例行賽最後一天： 4月13日（台灣時間）
SoFiNBA附加賽舉行日期： 4月15日至4月18日
季後賽正式開打日期： 4月19日
NBA總冠軍賽第1戰： 6月4日
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▪️歷史級數據誕生：丹佛金塊的約基奇（Nikola Jokić）寫下史詩級紀錄，成為 NBA 史上首位同時在場均籃板（12.9個）與場均助攻（10.7次）領先全聯盟的球員。此外，獨行俠隊的東契奇（Luka Dončić）以場均33.5分摘下得分王。
▪️公鹿帥位大地震：隨著公鹿隊經歷了一個被形容為「地獄般」的賽季，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）已同意引咎辭職。
▪️選秀樂透形勢：華盛頓巫師以17勝65敗寫下聯盟最差戰績，並創下單季28場輸超過20分的慘紀錄。巫師、溜馬與籃網將共同擁有14%的機率抽中狀元籤。
▪️超級新秀對決：準狀元庫珀·弗拉格（Cooper Flagg）在對陣文班亞馬（Victor Wembanyama）的比賽中砍下33分，展現接班架勢，儘管隨後因腳踝扭傷限制了出賽。
台灣地區的球迷可以透過以下平台收看同步轉播：
電視轉播： 緯來電視網(有線電視)、愛爾達電視(中華電信MOD)。
網路串流與OTT平台： NBALeague Pass、Hami Video、ELTA.TV、LINETODAY。(註：自2026年起，Amazon Prime Video也取得NBA附加賽的轉播權)
NBA附加賽賽程
📍4月15日比賽
東區附加賽
🏀【第7 vs 第8】奧蘭多魔術（8） @ 費城76人（7）
時間： 周四（16日） 7:30（ET）
看點： 魔術隊本賽季表現令人失望，是否會在此畫下句點？關鍵在於薩格斯（Jalen Suggs）能否在恩比德缺陣時守死馬克西（Tyrese Maxey）。
預測： 76人贏6分。
時間： 周三（15日） 7:30（ET）
看點： 黃蜂隊尋求自2016年以來首度重返季後賽。熱火隊則擁有豐富的附加賽突圍經驗。
預測： 黃蜂贏9分。
🏀【第7 vs 第8】波特蘭拓荒者（8） @ 鳳凰城太陽（7）
時間： 周三（15日） 10:00（ET）
看點： 太陽布克（Devin Booker）對決拓荒者頂尖防守者卡馬拉（Toumani Camara）。拓荒者必須改善其低迷的三分球命中率（27%）才能爆冷。
預測： 太陽贏3分。
時間： 周四（16日） 10:00（ET）
看點： 「老將凋零戰」。這場比賽結束後，38 歲的柯瑞（Steph Curry）或 34 歲的倫納德（Kawhi Leonard）其中一人將提前放暑假。
預測： 快艇贏7分。
專家針對附加賽晉級球隊挑戰分區前兩名種子的「爆冷威脅等級」進行了評估（最高 5 顆警報燈）：
東區戰場
附加賽晉級球隊對決活塞（東區第1）： 🚨🚨
一個健康的 76 人或充滿鬥志的黃蜂可能帶給底特律些許壓力，但活塞預計能過關。
附加賽晉級球隊對決塞爾提克（東區第2）： 🚨
如果恩比德健康，綠衫軍可能面臨風格上的挑戰；但在目前情況下，外界普遍認為波士頓晉級無礙。
西區戰場
附加賽晉級球隊對決雷霆（西區第1）： 🧹（橫掃）
專家認為無論太陽、拓荒者、快艇或勇士誰晉級，面對雷霆恐怕都難逃被橫掃的命運。
附加賽晉級球隊對決馬刺（西區第2）： 🚨
文班亞馬領軍的馬刺雖然年輕，但相對安全。太陽隊若晉級，其多變的球風或許能帶來些許變數。
其他受矚目的NBA 2026季後賽首輪對決
🏀火箭（5）vs 湖人（4）： 🚨🚨🚨🚨🚨
由於東契奇與里夫斯傷情不明，這系列賽被評為最具「爆冷」與不確定性的組合。
🏀灰狼（6）vs 金塊（3）： 🚨🚨🚨🚨
若灰狼主將愛德華茲（Anthony Edwards）健康，這將是一場血戰，但衛冕軍金塊陣容深度更具冠軍相。
NBA附加賽採用類似佩吉賽制，由東西區例行賽排名第7至第10名的球隊爭奪各區最後兩個季後賽席次：
第7種子決定戰： 分區第7名在主場迎戰第8名，勝者直接晉級，成為季後賽第7種子。
淘汰戰： 分區第9名在主場迎戰第10名，敗者直接結束賽季遭到淘汰。
第8種子決定戰： 第7名與第8名對戰的敗者，將在主場迎戰第9名與第10名對戰的勝者，這場比賽的贏家將成為季後賽第8種子。
NBA附加賽幾號開打？
例行賽最後一天： 4月13日（台灣時間）
SoFiNBA附加賽舉行日期： 4月15日至4月18日
季後賽正式開打日期： 4月19日
NBA總冠軍賽第1戰： 6月4日
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