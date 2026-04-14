未來你家要裝潢，不再是說做就做！內政部國土署於 2025 年 11 月 26 日預告訂定室內裝修定型化契約草案，並於 2026 年 3 月 27 日正式實施。本次裝潢規定大改變，不僅要求業者落實「先申請、再開工」，更強制終止「設計圖僅供參考」的陋習，規定設計圖必須具備法律約束力；若屋主在開工前沒看到關鍵「3 證」，或發現業者帶頭違規，最高可重罰 30 萬元。
有巢氏房仲莊季霖示警，新制上路後，屋主在開工前應要求業者出示以下證件，確認工程合法性：
修法 5 大核心：設計圖「必按圖施工」
經《NOWNEWS 今日新聞》記者實際比對內政部國土管理署公告之「室內裝修定型化契約應記載及不得記載事項」草案內容 ，本次修法針對過去常見的合約漏洞進行全面補強，五大重點如下：
專家觀點：工期與成本面臨考驗
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📌 2026 裝修新制：30 秒重點摘要
- 開工必備：沒看到業者出示「3 證」前，千萬別支付開工款。
- 重罰對象：裝修未送審，優先開罰「業者」最高 30 萬。
- 契約保障：強制具備 5 天審閱期、1 年保固。
- 拒絕劇透：設計圖不再是參考，現場必須「按圖施工」。
有巢氏房仲莊季霖示警，新制上路後，屋主在開工前應要求業者出示以下證件，確認工程合法性：
- 室內裝修業登記證：確認業者具備合法執業資格 。
- 室內裝修施工許可證：確認工程已通過機關審核，是「合法開工」的唯一門票。
- 專業技術人員登記證：確保現場負責人具備證照，非非法工班 。
經《NOWNEWS 今日新聞》記者實際比對內政部國土管理署公告之「室內裝修定型化契約應記載及不得記載事項」草案內容 ，本次修法針對過去常見的合約漏洞進行全面補強，五大重點如下：
- 設計圖不供參：契約不得記載「設計圖說僅供參考」 。圖說必須是實際呈現的樣貌依據，現場必須落實「怎麼畫，就怎麼做」，屋主可據此驗收。
- 5 天審閱期：契約必須提供屋主至少 5 天審閱，否則合約無效。
- 強制保固 1 年：法規強制規定裝修必須提供至少 1 年的保固期。
- 限制預付比例：簽約定金不得逾服務費 10%；工程開工款最高不得逾 20% 。
- 送審後始得動工：涉及空間變動、天花板或水電調整工程，須領得許可證後才能動工。
|影響項目
|過去習慣做法
|2026 新制規範
|開罰重點
|罰單多由屋主繳納
|優先開罰業者，最高 30 萬
|契約審閱期
|常被要求當場簽約
|強制具備 5 天審閱期，否則無效
|設計圖定義
|常註記「僅供參考」
|不得記載供參，須按圖施工
|保固責任
|業者自行決定
|法規強制保固至少 1 年
|付款比例
|依據雙方約定
|定金（10%）與開工款（20%）受限
- 田田設計室內設計師褚世宇： 由於送審範圍擴大，申請成本與審核時間將明顯提高，整體裝修期程勢必拉長，未來將由專業團隊主導市場。
- 室裝全聯會理事長劉易鑫： 目前 65.91% 的裝修糾紛來自非法業者。他擔憂若地方政府行政量能未提升，案量暴增將導致「送審塞車」，加重民眾一邊繳房貸、一邊付租屋費的負擔。
- 有巢氏房仲莊季霖： 新制開罰對象從屋主轉向業者，是為了保護消費者的「救命錢」，避免業者帶頭違規。雖然成本與程序增加，但這是保護屋主權益的「法律護身符」。