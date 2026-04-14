想在台北市買房，年收入究竟要多少才夠？根據聯徵中心 2025 年最新房貸申貸數據顯示，台北市的購屋門檻已呈現「富豪化」趨勢。雖然購屋主力仍以年收 80 至 100 萬元者居冠，但年收入超過 400 萬元 的高資產族群竟然躍升為第二大主力，占比超過一成，讓專家直呼：現在能在北市出手的真的「非富即貴」 。
錢思明補充，去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，許多在股市收穫滿滿的金字塔頂端人口，為了抗通膨，紛紛將資金投入相對穩定的北市不動產市場 。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，自 2024 年 9 月央行推出第七波信用管制後，市場投資客退場，買盤回歸自住 。在銀行限貸氛圍下，首購族群因較不受貸款審核壓力影響，宛如手握「免死金牌」，成為冷趨環境下的購屋主力 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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北市門檻驚人：年收逾 400 萬富豪成購屋主力住商不動產北市區協理錢思明指出，台北市寸土寸金，房價基期極高，能入手北市門牌者若非具備極高資產實力，就是有財富傳承的背景 。數據顯示，北市購屋結構中，年收入逾 400 萬元的族群占比高達 10.2%，位居第二名 。
錢思明補充，去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，許多在股市收穫滿滿的金字塔頂端人口，為了抗通膨，紛紛將資金投入相對穩定的北市不動產市場 。
全台小資買盤：年收百萬內首購族領「免死金牌」相對於台北市的奢華買盤，全台（除北市外）其餘五大都會區則由小資族撐起半邊天。數據顯示，全台申貸人年收入結構中，以 60 至 80 萬元 者占比 16.6% 最高，其次為 40 至 60 萬元與 80 至 100 萬元族群 。
大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，自 2024 年 9 月央行推出第七波信用管制後，市場投資客退場，買盤回歸自住 。在銀行限貸氛圍下，首購族群因較不受貸款審核壓力影響，宛如手握「免死金牌」，成為冷趨環境下的購屋主力 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。