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北市門檻驚人：年收逾 400 萬富豪成購屋主力

▲根據住商機構彙整聯徵中心數據顯示，2025年台北市購屋買盤「富豪化」趨勢明顯，年收入逾400萬元的高資產族群占比位居全市第二，僅次於年收80至100萬元族群。（圖／住商機構提供）

全台小資買盤：年收百萬內首購族領「免死金牌」

想在台北市買房，年收入究竟要多少才夠？根據聯徵中心 2025 年最新房貸申貸數據顯示，台北市的購屋門檻已呈現「富豪化」趨勢。雖然購屋主力仍以年收 80 至 100 萬元者居冠，但年收入超過的高資產族群竟然躍升為第二大主力，占比超過一成，讓專家直呼：現在能在北市出手的真的「非富即貴」 。住商不動產北市區協理錢思明指出，台北市寸土寸金，房價基期極高，能入手北市門牌者若非具備極高資產實力，就是有財富傳承的背景 。數據顯示，北市購屋結構中，年收入逾 400 萬元的族群占比高達，位居第二名 。錢思明補充，去年全台受惠於半導體與科技產業加持，經濟表現強勁，相對於台北市的奢華買盤，全台（除北市外）其餘五大都會區則由小資族撐起半邊天。數據顯示，全台申貸人年收入結構中，以者占比 16.6% 最高，其次為 40 至 60 萬元與 80 至 100 萬元族群 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，自 2024 年 9 月央行推出第七波信用管制後，市場投資客退場，買盤回歸自住 。在銀行限貸氛圍下，首購族群因較不受貸款審核壓力影響，宛如手握「免死金牌」，成為冷趨環境下的購屋主力 。