台灣都市景觀將面臨大地震？內政部《都更條例》修正草案正式出爐，《NOWNEWS 今日新聞》整理懶人包重點速看：草案計畫針對捐贈社宅案，將容積獎勵上限由 1.5 倍一舉提高至 2.0 倍。這場都更制度大洗牌，引發 12 個空間專業團體強烈反彈，批評政府此舉無異於「行容積放水之實」，內政部也正快馬加鞭，預計 6 月送交立法院審查。
民團砲轟：物理環境沒有「標籤豁免權」
OURs 都市改革組織、都市設計學會等 12 個專業團體13日共同召開記者會，呼籲政府撤回錯誤修法。景觀學會理事長鄧浩強調，「環境承載力是客觀物理事實」，增加的樓地板面積產生的衝擊，並不會因為掛上「社宅」標籤就消失。
公民幫推協會理事長鍾慧諭則從交通專業警示，齊一性增加容積將導致人口與車流量暴增。她批評，目前的「公式化」核定制度下，所謂的個案審議把關純屬「自欺欺人」，無法呈現單點開發對整體區域交通的實際影響。
建築改革社社長楊秋煜則提醒，容積驟增將導致小基地被迫長成「細高建築」，造成鄰里日照侵害與視覺壓迫，且 6 至 7 層的超深開挖也將大幅增加地質鄰損風險。
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📌 2026 都更修法：30 秒重點摘要
- 關鍵時程：預計 5 月報政院核定、拚 6 月送立院審查。
- 上限突破：捐贈社宅/婚育宅案，容積上限由 1.5 倍加碼至 2.0 倍。
- 自主都更：符合條件者可直接取得 1.5 倍 容獎，簡化逐項疊加程序。
- 民團訴求：撤回修法，痛批增加容積將重創交通負荷，讓都市計畫法治瓦解。
|影響項目
|現行規範 (都更條例)
|2026 修正草案方向
|容積獎勵上限
|基準容積 1.5 倍
|捐贈社宅案最高可達 2.0 倍
|申請流程
|獎勵項目須逐項疊加申請
|自主都更推「特快車」，直拿 1.5 倍
|信任機制
|缺乏第三方專業管理入法
|建立「全案管理機構」委任機制
|稅負減免
|依現行一般稅負辦理
|自主都更分屋免營業稅、減徵所得稅
OURs 都市改革組織、都市設計學會等 12 個專業團體13日共同召開記者會，呼籲政府撤回錯誤修法。景觀學會理事長鄧浩強調，「環境承載力是客觀物理事實」，增加的樓地板面積產生的衝擊，並不會因為掛上「社宅」標籤就消失。
公民幫推協會理事長鍾慧諭則從交通專業警示，齊一性增加容積將導致人口與車流量暴增。她批評，目前的「公式化」核定制度下，所謂的個案審議把關純屬「自欺欺人」，無法呈現單點開發對整體區域交通的實際影響。
制度反噬：社宅只是「解鎖容積」的說詞？社宅聯盟召集人孫一信剖析，建商多優先選滿耐震、時程等無需負擔公益成本的「無料獎勵」。他質問，若社宅真的重要，為何不列為「必要門票」，而是放在 1.5 倍天花板爆滿後的「後門選項」？這充分暴露社宅只是被用來解鎖容積天花板的「說詞」。
建築改革社社長楊秋煜則提醒，容積驟增將導致小基地被迫長成「細高建築」，造成鄰里日照侵害與視覺壓迫，且 6 至 7 層的超深開挖也將大幅增加地質鄰損風險。