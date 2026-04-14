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▲陳君琳醫師指出，突破減重停滯期與維持期，關鍵在於精準的體組成管理與肌肉量維持(圖／台灣醫用雷射光電學會提供2026.4.14)

隨著精準醫療與醫美科技的飛速發展，國人對於「瘦身」的追求已從單純的數字減少，轉向更高層次的健康體組成管理。2026 年台灣醫用雷射光電學會（LMSTW）春季研討會，日前在華南銀行國際會議中心盛大舉行。為期兩天的議程匯聚了國內外頂尖臨床醫師，共同探討臨床需求與治療安全的新標竿。在專題論壇中，醫學院長陳君琳醫師以「減重過程中的肌肉流失與代謝危機」為題發表專題演講。針對日益普及的減重藥物提出警示，探討在「瘦子藥」盛行的時代，醫師該如何引領患者達成「瘦得健康、美得持久」的終極目標。她在會中分享，自己不僅是醫療專業人士，更是成功減重的實踐者。她透露過去體重曾高達90公斤，後來透過科學管理減去近 30 公斤並維持至今。正因這段切身經驗，她深知「復胖」是所有減重者的夢魘。陳君琳指出，近年來腸泌素類藥物（GLP-1）因能顯著抑制食慾、加速減重進程，成為臨床上的熱門選擇。然而，快速減重往往伴隨著代價。「我們在臨床上觀察到，許多患者雖然體重快速下降，卻同時流失了大量肌肉。」她強調，肌肉是人體新陳代謝的重要引擎，負責葡萄糖利用與能量消耗。一旦肌肉量不足，基礎代謝率隨之崩跌，不僅容易遇到減重停滯期，停藥後的復胖機率更會大幅攀升，甚至陷入「溜溜球效應」的惡性循環。為了破解減重必傷肌的難題，醫師陳君琳在會中引用了「臨床與生物醫學研究檔案」（Archives of Clinical and Biomedical Research）的最新研究報告。該研究針對 GLP-1 藥物使用者進行分組觀察，比較單純使用藥物、單純使用科技設備，以及「藥物合併科技設備」三組的體組成變化。研究數據顯示，單純使用 GLP-1 藥物的組別，在體重下降的過程中，肌肉量約同步下降了 5%；然而，若合併使用 EMSCULPT NEO 等高強度聚焦電磁技術設備，受試者的肌肉量不僅未減少，反而增加了約 2%。陳君琳分析，兩組之間高達 7% 的肌肉量差距，對於維持基礎代謝與體態緊實度具有決定性的影響。醫師陳君琳表示，科技設備的角色並非取代運動，而是在患者因體力不足、時間匱乏或尚未建立運動習慣的過渡期，提供強而有力的輔助。透過科技精準強化肌肉量，能幫助患者在減脂的同時穩住代謝地基。針對未來的健康管理，醫師陳君琳總結了三項核心思考：1多管齊下的食慾管理： 透過藥物或醫療介入，科學化地控制食慾與脂肪堆積。2從體重走向體組成：建立精準量測習慣，追蹤體脂肪與肌肉量的比例，而非執著於體重計上的數字。3穩固代謝引擎：結合規律的阻力訓練、充足的蛋白質攝取與良好的睡眠，並在必要時透過科技輔助保留肌肉。醫師陳君琳表示，未來減重門診的角色將不再只是「讓患者瘦下來」，而是要成為健康教練，陪伴患者建立一套可長期執行、且不以犧牲肌肉為代價的健康生活方式。