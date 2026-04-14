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清明連假期間爆發2起食品中毒案，包括高雄春捲攤、新北市的清六食堂等。而新北衛生局今（14）日公布檢驗結果，包括公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌；疾管署提醒，氣候轉為溫暖潮濕，若食品未妥善保存，容易使腸道傳染病發生風險增加。新北市衛生局今日指出，4月6日陸續接獲醫院通報清六食堂疑似食品中毒案件，截至今日累計通報共計173人，民眾用餐時間集中於4日至5日之間，其中117人食用公所店便當及56人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院，其餘就醫後已返家休養。清六食堂三家分店仍持續暫停營運。新北衛生局說明，今日檢驗結果出爐，其中公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌，環境檢體均未檢出。依據現有資訊是否涉有刑責，及相關檢驗結果將一併移請檢調偵辦釐清。疾管署也表示，清明連假期間民眾南來北往，親友相偕外出聚餐頻繁，加上氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原繁殖加快，如食品未能妥善保存，易使腸道傳染病發生風險增加。疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手，且應避免生食生飲，食品澈底煮熟後再食用；食品應妥善覆蓋與保存，食用前如發現異味、變色或口感異常，應避免食用，以降低風險；如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。疾管署提醒，餐飲及旅宿業者務必落實廚房環境消毒與清潔，並加強員工健康管理，如有疑似腸胃炎症狀請暫停工作，並於症狀解除48小時後才可上班。處理受污染的器物表面(如地面、門把等)前應戴上手套與口罩，以20 c.c.漂白水加1公升清水(1,000 ppm)擦拭；患者嘔吐物及排泄物應以100 c.c.漂白水加1公升清水(5,000 ppm)消毒清理，稀釋漂白水應當天配製並標示日期，必須加蓋並避免陽光照射，未使用完應於24小時後丟棄。