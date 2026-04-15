把握領取 2026 股東會紀念品的最後機會！今（15）日將有高達 49 檔股票迎來「最後買進日」，投資人若想領到心儀的禮品，必須在今日收盤前完成買進。這波名單亮點滿滿，除了華南金 (2880) 咖波聯名組、阿瘦 (8443) 500 元抵用券外，還包含智基 (6294) 等高 CP 值標的，以及劍湖山 (5701)、連展投控 (3710) 等不到 10 元的銅板標的，更有弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 等「息利雙收」的配息大廠，錯過今天就要再等一年。
息利雙收！這三檔大廠配息超誠意
除了領紀念品，這三家績優大廠的配息更具投資價值，今日同樣是領息、領獎雙拿的最後期限：
2026 股東會紀念品：49 檔最後買進名單全掌握 (4/15 截止)
💡 2026 股東紀念品領取 FAQ
Q1：為什麼「最後買進日」通常在股東會前兩個月？
法規規定股東會前 60 天停止過戶，加上台股 T+2 交割制度，投資人必須在停止過戶日前 2 個交易日買進，才能被列入股東名冊。
Q2：買「零股」（1 股）真的可以領紀念品嗎？
視各公司規定。 大部分公司規定零股股東須親自出席股東會，或參加「電子投票」後才能領取。如名單中標註「⚠️」之標的，建議買進前查看開會通知書說明。
Q3：去哪裡領取紀念品？
通常有三種方式：(1) 親自出席股東會領取；(2) 委託代收處（需付小額代收費）；(3) 憑電子投票證明至指定地點領取。
資料來源：永豐金證券
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除了領紀念品，這三家績優大廠的配息更具投資價值，今日同樣是領息、領獎雙拿的最後期限：
- 弘塑 (3131)：半導體設備領頭羊（預計配息 46.22 元）
受益於 AI 先進封裝需求爆發，預計每股配發現金股利約 46.22 元，穩坐清單中的「配息王」。
- 旺矽 (6223)：全球探針卡大廠（預計配息 22 元）
受惠於 AI 晶片測試需求，今年預計配發 22 元現金股利，創下歷史新高。
- 凡甲 (3526)：高功率連接器權威（預計配息 16.841 元）
除息交易日為 4/16，今日為領息領獎的最後買進日。
|股票代號
|公司名稱
|股東會紀念品
|4/14收盤價
|備註
|8443
|阿瘦
|500元感恩購物金
|12
|CP值之王
|2880
|華南金
|咖波聯名限定雙盤組
|35
|人氣最高
|6294
|智基
|500元學費贊助兌換券
|41.65
|高面額
|2616
|山隆
|春風抽取式衛生紙一串
|16.05
|民生首選
|2367
|燿華
|感應小夜燈
|72
|搜尋熱度第一
|6129
|普誠
|全家50元禮券
|16.22
|領取最方便
|3131
|弘塑
|香皂或等值商品
|328
|配息王
|6223
|旺矽
|統一超商商品卡50元
|456
|息利雙收
|3526
|凡甲
|蜂王清新植萃精華皂
|292
|今日最後買進
|5701
|劍湖山
|萌髮洗髮精系列產品
|3.64
|⚠️ 未標註零股可領
|3710
|連展投控
|精品濾掛咖啡
|6.25
|⚠️ 未標註零股可領
|4973
|廣穎
|洗衣精
|79.83
|⚠️ 未標註零股可領
|8027
|鈦昇
|便利商店禮物卡
|14
|⚠️ 未標註零股可領
|3402
|漢科
|洗手乳
|123.5
|⚠️ 未標註零股可領
|3390
|旭軟
|全家禮物卡50元
|24.35
|⚠️ 未標註零股可領
|3535
|力銘
|統一超商35元商品卡
|17.96
|244
|茂迪
|優選經典米
|26.95
|4167
|松瑞藥
|伊莎貝爾無患子洗手乳
|19.86
|2402
|毅嘉
|超商咖啡卡
|72.42
|2399
|映泰
|南僑水晶馬卡龍植萃皂
|33.7
|1604
|聲寶
|雨傘
|25.32
|1721
|三晃
|商品卡
|20
|2365
|昆盈
|頭戴式耳機
|34.35
|3163
|波若威
|超商商品卡50元
|1200
|5512
|力麒
|老媽拌麵(單包裝)
|7.84
|3033
|威健
|威健帆布提袋
|34.45
|1524
|耿鼎
|菜瓜布
|30.85
|209
|今國光
|燕麥皂二入
|62.85
|490
|同亨
|7-11商品卡50元
|26
|221
|晉泰
|超商商品卡50元
|26.85
|4160
|訊聯基因
|舒護面膜
|44.86
|6136
|富爾特
|手工香皂
|24.55
|3312
|弘憶股
|洗手乳
|40
|3508
|位速
|統一超商商品卡50元
|23.45
|6243
|迅杰
|統一超商50元商品卡
|30.21
|734
|杏輝
|B群膠囊20粒/瓶
|31.75
|3567
|逸昌
|收納袋
|26.55
|6015
|宏遠證
|伸縮三合一充電線
|13.55
|9912
|偉聯
|便利商店禮物卡35元
|12.63
|2349
|錸德
|洗衣機槽清潔錠
|13.5
|8089
|康全電訊
|蜂王清新植萃精華皂
|21.5
|625
|西勝
|四合一開瓶器
|16.55
|3047
|訊舟
|清新植萃精華皂二入盒
|15.7
|2429
|銘旺科
|無人機冷光水晶掛飾
|39.4
|8183
|精星
|FDK三號鹼性電池
|35.45
|6485
|點序
|超商商品卡50元
|78.86
|6160
|欣技
|馬鞭草乳霜皂(2入)
|15.75
|2516
|新建
|休閒側背包
|13.85
|6108
|競國
|統一超商商品卡35元
|17.45
Q1：為什麼「最後買進日」通常在股東會前兩個月？
法規規定股東會前 60 天停止過戶，加上台股 T+2 交割制度，投資人必須在停止過戶日前 2 個交易日買進，才能被列入股東名冊。
Q2：買「零股」（1 股）真的可以領紀念品嗎？
視各公司規定。 大部分公司規定零股股東須親自出席股東會，或參加「電子投票」後才能領取。如名單中標註「⚠️」之標的，建議買進前查看開會通知書說明。
Q3：去哪裡領取紀念品？
通常有三種方式：(1) 親自出席股東會領取；(2) 委託代收處（需付小額代收費）；(3) 憑電子投票證明至指定地點領取。
資料來源：永豐金證券