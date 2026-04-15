把握領取 2026 股東會紀念品的最後機會！今（15）日將有高達 49 檔股票迎來「最後買進日」，投資人若想領到心儀的禮品，必須在今日收盤前完成買進。這波名單亮點滿滿，除了華南金 (2880) 咖波聯名組、阿瘦 (8443) 500 元抵用券外，還包含智基 (6294) 等高 CP 值標的，以及劍湖山 (5701)、連展投控 (3710) 等不到 10 元的銅板標的，更有弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 等「息利雙收」的配息大廠，錯過今天就要再等一年。

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息利雙收！這三檔大廠配息超誠意

除了領紀念品，這三家績優大廠的配息更具投資價值，今日同樣是領息、領獎雙拿的最後期限：

  • 弘塑 (3131)：半導體設備領頭羊（預計配息 46.22 元）
    受益於 AI 先進封裝需求爆發，預計每股配發現金股利約 46.22 元，穩坐清單中的「配息王」。
  • 旺矽 (6223)：全球探針卡大廠（預計配息 22 元）
    受惠於 AI 晶片測試需求，今年預計配發 22 元現金股利，創下歷史新高。
  • 凡甲 (3526)：高功率連接器權威（預計配息 16.841 元）
    除息交易日為 4/16，今日為領息領獎的最後買進日。
▲弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 受惠於 AI 與先進封裝製程爆發，不僅發放股東紀念品，更憑藉強大技術實力祭出高額配息，成為下週股東紀念品最後購買清單的重量級標的。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
▲弘塑 (3131)、旺矽 (6223) 受惠於 AI 與先進封裝製程爆發，不僅發放股東紀念品，更憑藉強大技術實力祭出高額配息，成為下週股東紀念品最後購買清單的重量級標的。（示意圖／Gemini製圖／NOWNEWS監製）
2026 股東會紀念品：49 檔最後買進名單全掌握 (4/15 截止)

股票代號 公司名稱 股東會紀念品 4/14收盤價 備註
8443 阿瘦 500元感恩購物金 12 CP值之王
2880 華南金 咖波聯名限定雙盤組 35 人氣最高
6294 智基 500元學費贊助兌換券 41.65 高面額
2616 山隆 春風抽取式衛生紙一串 16.05 民生首選
2367 燿華 感應小夜燈 72 搜尋熱度第一
6129 普誠 全家50元禮券 16.22 領取最方便
3131 弘塑 香皂或等值商品 328 配息王
6223 旺矽 統一超商商品卡50元 456 息利雙收
3526 凡甲 蜂王清新植萃精華皂 292 今日最後買進
5701 劍湖山 萌髮洗髮精系列產品 3.64 ⚠️ 未標註零股可領
3710 連展投控 精品濾掛咖啡 6.25 ⚠️ 未標註零股可領
4973 廣穎 洗衣精 79.83 ⚠️ 未標註零股可領
8027 鈦昇 便利商店禮物卡 14 ⚠️ 未標註零股可領
3402 漢科 洗手乳 123.5 ⚠️ 未標註零股可領
3390 旭軟 全家禮物卡50元 24.35 ⚠️ 未標註零股可領
3535 力銘 統一超商35元商品卡 17.96  
244 茂迪 優選經典米 26.95  
4167 松瑞藥 伊莎貝爾無患子洗手乳 19.86  
2402 毅嘉 超商咖啡卡 72.42  
2399 映泰 南僑水晶馬卡龍植萃皂 33.7  
1604 聲寶 雨傘 25.32  
1721 三晃 商品卡 20  
2365 昆盈 頭戴式耳機 34.35  
3163 波若威 超商商品卡50元 1200  
5512 力麒 老媽拌麵(單包裝) 7.84  
3033 威健 威健帆布提袋 34.45  
1524 耿鼎 菜瓜布 30.85  
209 今國光 燕麥皂二入 62.85  
490 同亨 7-11商品卡50元 26  
221 晉泰 超商商品卡50元 26.85  
4160 訊聯基因 舒護面膜 44.86  
6136 富爾特 手工香皂 24.55  
3312 弘憶股 洗手乳 40  
3508 位速 統一超商商品卡50元 23.45  
6243 迅杰 統一超商50元商品卡 30.21  
734 杏輝 B群膠囊20粒/瓶 31.75  
3567 逸昌 收納袋 26.55  
6015 宏遠證 伸縮三合一充電線 13.55  
9912 偉聯 便利商店禮物卡35元 12.63  
2349 錸德 洗衣機槽清潔錠 13.5  
8089 康全電訊 蜂王清新植萃精華皂 21.5  
625 西勝 四合一開瓶器 16.55  
3047 訊舟 清新植萃精華皂二入盒 15.7  
2429 銘旺科 無人機冷光水晶掛飾 39.4  
8183 精星 FDK三號鹼性電池 35.45  
6485 點序 超商商品卡50元 78.86  
6160 欣技 馬鞭草乳霜皂(2入) 15.75  
2516 新建 休閒側背包 13.85  
6108 競國 統一超商商品卡35元 17.45
💡 2026 股東紀念品領取 FAQ

Q1：為什麼「最後買進日」通常在股東會前兩個月？
法規規定股東會前 60 天停止過戶，加上台股 T+2 交割制度，投資人必須在停止過戶日前 2 個交易日買進，才能被列入股東名冊。

Q2：買「零股」（1 股）真的可以領紀念品嗎？
視各公司規定。 大部分公司規定零股股東須親自出席股東會，或參加「電子投票」後才能領取。如名單中標註「⚠️」之標的，建議買進前查看開會通知書說明。

Q3：去哪裡領取紀念品？
通常有三種方式：(1) 親自出席股東會領取；(2) 委託代收處（需付小額代收費）；(3) 憑電子投票證明至指定地點領取。

資料來源：永豐金證券

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...