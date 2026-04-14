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南亞科今（14）日下午突然召開線上重訊記者會，財務主管饒昌明說明內容，南亞科因應營運需求，將向台塑新智能取得廠務設備累計總價3億716萬元。南亞科與台塑新智能皆隸屬於台塑集團的關係企業，根據臺灣證券交易所規定，上市櫃公司與關係人之間的交易金額若達3億元以上，為了保障股東權益與資訊透明度，必須重訊對外說明。此外，南亞科於盤後指出，有關於媒體報導第二季毛利率有望衝破7成，及毛利率可望在未來數季持續維持，公司回應，報導純屬媒體或法人推估，南亞科並無對外公告財務預測，有關財務資訊，請依照公告為準。南亞科13日法說會公布財報，第一季創下史上最佳紀錄，營收多達490.8億元，季增63%，EPS達8.41元，獲利260.58億元，毛利率達67.9%。不過由於股價去年從24.7元上漲559%，今年又創高點326.5元，1月底上檔套牢量驚人，導致14日利多跳空開高後，反而湧現獲利了結賣壓，終場下跌2.44%，收220元。