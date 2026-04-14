我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（中）提告王子與粿粿重大進展，今下午與律師偕同出席。（圖／資料照）

粿粿叫王子「殿下」！范姜彥豐手握2人擁吻照

▲粿粿（右圖左）出軌王子（右圖右），讓老公范姜彥豐（左）戴綠帽。（圖／翻攝自IG＠zack_fanchiang、＠prince_pstar）

藝人范姜彥豐提告王子（邱勝翊）與粿粿（江瑋琳），今（14）日他與律師共同出庭，直批女方私下稱呼王子「殿下」，手握2人擁吻親密照，更指控粿粿揚言要將范姜彥豐及女兒趕出住處，不倫行為令人髮指，因此求償100萬精神撫慰金，粿粿與王子透過律師表達願意賠償，但請求不公開判決書，希望縮短訴訟時程，全案將於本月28日宣判，外界都等著看。范姜彥豐今下午現身士林地院民事庭開庭，針對粿粿與王子婚內出軌提起訴訟，庭訊過程中，范姜彥豐明確向2人請求連帶賠償100萬元精神慰撫金，其律師指出粿粿稱呼王子「殿下」，並手握擁吻親密證據，痛批2人關係嚴重影響家庭關係，更指明粿粿揚言要將范姜彥豐及女兒趕出住處，行為令人髮指。粿粿與王子的委任律師均指出，對於造成社會紛擾深感抱歉，並已私下表達深切歉意，當庭承諾同意原告要求，支付全額賠償金，並請求法院不公開判決書，避免判決內容揭露過多私生活細節，范姜彥豐在法庭上並未與對方律師有過多交鋒，神情維持嚴肅，確認雙方意願後，全案將於本月28日下午正式宣判。