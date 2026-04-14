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清明連假期間爆發2起食品中毒案，包括高雄春捲攤、新北市的清六食堂等。而新北衛生局今（14）日公布檢驗結果，包括公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌；疾管署提醒，氣候轉為溫暖潮濕，若食品未妥善保存，容易使腸道傳染病發生風險增加。新北衛生局統計，4月6日起陸續接獲醫院通報清六食堂疑似食品中毒案件，截至今（14）日共計通報173人，民眾用餐時間集中於4日至5日之間，其中117人食用公所店便當及56人食用中興店便當後，陸續出現腹痛、腹瀉及發燒等不適症狀，目前共有11人住院，其餘就醫後已返家休養，「清六食堂」三家分店仍持續暫停營運，衛生局也在公所店的腿庫便當及燒肉便當、中興店的炸雞腿便當及腿庫便當等4件食品檢體均檢出沙門氏桿菌。依據現有資訊是否涉有刑責，及相關檢驗結果將一併移請檢調偵辦釐清。疾管署也表示，清明連假期間民眾南來北往，親友相偕外出聚餐頻繁，加上氣候轉為溫暖潮濕，細菌等病原繁殖加快，如食品未能妥善保存，易使腸道傳染病發生風險增加。疾管署呼籲，民眾如廁後、進食或備餐前應以肥皂或洗手乳正確洗手，且應避免生食生飲，食品澈底煮熟後再食用；食品應妥善覆蓋與保存，食用前如發現異味、變色或口感異常，應避免食用，以降低風險；如有嘔吐或腹瀉等疑似症狀，應在家休息至症狀解除至少48小時。新北消保官指出，依據衛生局調查結果，已確認本次食品中毒事件因果關係，受害範圍涉及清六食堂及大方小吃店（公所店）兩家商號4月4、5日銷售便當商品，為保障受害民眾為保障受害民眾權益及求償時效，消保官辦公室請民眾務必妥善保存、並提供以下資料，以利後續保險理賠申請；若未留存相關事證，將有礙後續求償權益及程序作業：1.消費紀錄：統一發票；若透過外送平台訂購餐點而未取得發票，請提供訂餐紀錄。2.醫療損失：醫療機構核發之診斷證明書、醫療收據。3.若有工作損失，請另提供請假單、薪資證明等相關文件。消保官呼籲，可透過LINE官方社群，主動告知：姓名、電話、Email、用餐店面、日期、用餐方式（內用或外帶），完成前述內容告知即視同提出正式求償請求，消保官也請民眾儘速於2個月內完成登記，以便於作業順利。