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劉在錫被踢出今年《百想》 6檔熱門節目全槓龜

劉在錫介紹 履歷超過60部節目的國民主持人

▲劉在錫（右1）去年（2025）與金元勛（左起）、DEX、成始璄、申東燁一同入圍第61屆《百想藝術大賞》男子綜藝獎，但今年全數槓龜，粉絲無法接受。（圖／百想藝術大賞IG）

南韓綜藝指標性頒獎典禮，卻爆出震撼彈，因為被視為「國民MC」的劉在錫，手握《Running Man》、《玩什麼好呢》、《劉QUIZ ON THE BLOCK（第三季）》、《藉口GO》、《只要有空，》、《風向GO》等6檔節目且全數ON檔熱播，甚至去年才以《只要有空，》、《風向GO》入圍大賞與綜藝類獎項，今年卻從最佳男綜藝、最佳節目到任何相關獎項全面「掛零」，與入圍名單中郭範、旗安84、金元勛、秋成勳等資歷較淺的入圍者形成強烈對比，名單一出立刻在韓網炸鍋，粉絲直接開嗆評審標準不透明，要求主辦單位出面說清楚。今年入圍《百賞藝術大賞》最佳男綜藝由郭範、旗安84、金元勛、秋成勳、李瑞鎮角逐，節目類則是《極限84》、《新人教練金軟景》、《我們的抒情曲》、《上班族們第二季》、《黑白大廚：料理階級大戰2》，不只沒有劉在錫，連他主持的節目也全數消失。更讓人傻眼的是，劉在錫並非聲量下滑或節目停擺，相反地，他目前同時主持多檔電視與網路節目，從長壽綜藝《Running Man》、《玩什麼好呢》、《劉QUIZ ON THE BLOCK（第三季）》到YouTube網綜《藉口GO》、《風向GO》都有穩定討論度，《只要有空，》更在網路持續發酵、橫跨平台全面在線，但在「跨平台評選」已成趨勢的情況下，卻完全沒被納入主要候選。劉在錫粉絲直接在網路社群發表聲明，標題就寫明「請求說明百想藝術大賞候選名單選定」，直指本次問題不只是「誰沒入圍」，而是整體評選邏輯不明，在候選範圍擴大、平台界線模糊的現況，無法理解為何具備高收視、高話題的節目與主持人會被全面排除，希望主辦單位公開評選標準、比較原則，以及未入圍的具體理由。粉絲也強調，他們的訴求不是「誰一定要得獎」，而是當結果已經讓多數人難以理解，主辦方就有責任給出合理解釋，否則百想長年累積的指標性與公信力勢必受到影響。劉在錫自1991年出道、1993年起活躍於各大節目，至今累積至少60個主持經歷，幾乎一路陪著韓國綜藝成長，是從傳統電視到網路時代都站在第一線的代表人物，如今同時主持《Running Man》、《玩什麼好呢》、《劉QUIZ ON THE BLOCK（第三季）》、《藉口GO》、《只要有空，》等多檔節目，橫跨地面台與YouTube平台，去年還以《只要有空，》、《風向GO》入圍大賞與綜藝類獎項，長年穩定維持高曝光與話題度。