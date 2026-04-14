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隨著健康飲食觀念普及，全球健康食品市場每年穩定成長。消費者對「天然、無添加」的需求，也逐步從食品延伸至酒類市場，帶動飲品產業朝向低加工與原料透明發展，酒類產品亦出現轉型趨勢。深耕在地釀酒工藝多年的福祿壽觀光酒廠，於今春正式發表兩款重磅新品——「芙月枸杞美顏酒」與「幸福花醉葡萄柚果實酒」。福祿壽總經理張慈慧表示，本次新品緊扣「天然釀造」，特別選用台灣在地優質白米及葡萄柚，與玉山山脈的「朱公泉」清甜泉水，在滿足風味享受的同時，回應現代人對健康生活品質的講究。其中，「芙月枸杞美顏酒」採用純米釀造技術，將枸杞精華完美融合於酒體之中。該酒款強調全程不添加防腐劑與人工色素，除了作為日常小酌，更因其溫潤風味成為居家料理的極佳選擇。隨著居家烹飪風氣提升，高品質的料理酒已從提味配角升格為影響健康與風味的關鍵，這款酒精準鎖定追求「養生料理」愛好者，讓食補變得更加優雅。針對女性消費族群與輕度飲酒市場，福祿壽酒廠則推出「幸福花醉葡萄柚果實酒」。該採用整顆葡萄柚的果皮與果肉萃取，完整封存柑橘類特有的清爽酸甜與細緻微苦感。福祿壽酒廠總經理張慈慧表示，當代女性更傾向於「即開即飲」且負擔較輕的酒品。這款果實酒不論是作為派對飲品或是深夜的療癒小酌都非常適合。總經理張慈慧指出，相較於市售部分產品依賴香料與添加物調整色澤與口感，福祿壽堅持透過天然發酵工藝展現食材原味，提供來源透明的安心選擇。此外，兩款新品將於2026年4月17日(五)至4月20日(ㄧ)，在「展昭台北國際酒展．純酒展」於台北世貿一館【B833攤位】展出並開放購買，提供消費者現場體驗與選購機會。#酒後不開車安全有保障 #未滿18歲禁止飲酒