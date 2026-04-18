許多勞工辛辛苦苦繳了幾十年的勞保費，最怕的就是退休時「領不到錢」。近日網傳許多關於「勞保年資被取消」的討論，雖然部分內容為舊聞重提，但其中的法律風險不可輕忽。YouTube 頻道「勞工朋友的秘書～張秘書」與恩典法律事務所主任律師林正椈皆提醒，勞保並非有繳錢就一定能領，若屬於「4 類人」且被認定為掛名投保，小心違法期間的年資慘遭沒收。
專家點名：勞保局清查「4 類人」最危險
張秘書指出，勞保局會定期清查投保資格，特別是透過職業工會加保的勞工，若屬於以下四種情況，最容易成為查核重點：
律師警告：不到 60 歲被資遣，「掛名工會」風險最高
針對上述「無工作事實」的掛保行為，林正椈律師特別發出警訊。林律師指出，許多不到 60 歲不幸被資遣的勞工，為了延續年資以領取老年給付，會急著轉往職業工會投保。
但林正椈律師強調，根據《勞工保險條例》，職業工會對象僅限「無固定雇主」或「自營作業者」。若勞工被資遣後實際上並沒有從事相關產業的勞務（如接案、擺攤等），僅是單純掛名在職業工會，一旦被勞保局查獲，該段違法加保期間的年資會被取消，且已繳納的保費也不會退還。這對於想靠最後幾年衝高平均投保薪資的勞工來說，無疑是致命打擊。
勞工自救：資遣後年資不中斷的合法途徑
若您不幸面臨資遣，律師建議應採取合法方式延續保障，避免晚年退休金泡湯：
這篇報導的核心提醒讀者：勞保的本質是「在職保險」。不論是張秘書彙整的四大高風險族群，還是林律師強調的資遣掛保風險，都在提醒勞工「誠實投保」的重要性。別為了貪圖幾年的年資，最後反而賠了夫人又折兵！
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張秘書指出，勞保局會定期清查投保資格，特別是透過職業工會加保的勞工，若屬於以下四種情況，最容易成為查核重點：
- 長期旅居國外：人長期不在台灣居住，卻透過職業工會加保，會被認定無實質工作事實。
- 入監服刑：服刑期間除非是在獄中參加職業訓練，否則不得於工會或公司加保。
- 受雇中卻在工會加保：已有固定雇主，卻因避債、省錢等私事改投職業工會。
- 無實質勞務事實者：這也是最常見的爭議，僅為了湊年資而找工會「掛保」。
針對上述「無工作事實」的掛保行為，林正椈律師特別發出警訊。林律師指出，許多不到 60 歲不幸被資遣的勞工，為了延續年資以領取老年給付，會急著轉往職業工會投保。
但林正椈律師強調，根據《勞工保險條例》，職業工會對象僅限「無固定雇主」或「自營作業者」。若勞工被資遣後實際上並沒有從事相關產業的勞務（如接案、擺攤等），僅是單純掛名在職業工會，一旦被勞保局查獲，該段違法加保期間的年資會被取消，且已繳納的保費也不會退還。這對於想靠最後幾年衝高平均投保薪資的勞工來說，無疑是致命打擊。
若您不幸面臨資遣，律師建議應採取合法方式延續保障，避免晚年退休金泡湯：
- 申請「被裁減資遣人員續保」：若被資遣時勞保年資已滿 15 年，且尚未達到退休年齡，可依法申請續保，這是最穩當的安全牌。
- 領取失業給付：失業期間政府會補助國民年金保費，確保基礎保障不中斷。
- 保留實質工作證據：若真的轉為自營作業（如自由接案）而加入工會，應妥善保留交易合約、薪資轉帳或勞務紀錄，以應對未來的資格查核。
這篇報導的核心提醒讀者：勞保的本質是「在職保險」。不論是張秘書彙整的四大高風險族群，還是林律師強調的資遣掛保風險，都在提醒勞工「誠實投保」的重要性。別為了貪圖幾年的年資，最後反而賠了夫人又折兵！