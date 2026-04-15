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「謝謝你，不只幫我把房子處理好，也讓我找回失去的女兒。」這是一位85歲獨居長輩對信義房屋經紀人說的話。115年度新北市傑出不動產經紀業人員評選，信義房屋共6人獲獎，他們用超越交易的服務，寫下房仲工作最真實的樣子。新北市不動產仲介經紀商業同業公會4月14日舉行115年度「傑出不動產經紀業暨人員評選頒獎典禮，信義房屋共有6人獲獎，分別為經新埔新站店王煒智、安康安德店吳勝哲、土城清水店顏究真、三重雙捷店陳茲芃、新莊丹鳳店鍾旻君、汐止樟樹店黃晨媛。他們不僅秉持專業服務，更以人為本，為客戶多想一點，圓滿客戶的人生重大時刻。黃晨媛認為房仲專業不僅是完成交易，更是信任的延續。曾服務一名85歲獨居長輩，不僅協助整合清潔與搬運資源，讓老爺爺在成交後能安心居住在榮民之家，更在整理的過程中，意外找到他女兒生前的身分證， 交到他手中時，爺爺愣了一下，紅著眼眶說「我以為這輩子再也找不到了！謝謝你，不只幫我把房子處理好，也讓我找到在一場意外中失去的女兒，把女兒一起帶走」，這一刻，也讓他更深刻體會到服務的價值。鍾旻君則是長年在樹林、新莊一帶服務，曾擔任店主管的他，面對客戶與夥伴皆是「以人為本」，他曾受一名老媽媽的請託，要幫行動不便的女兒買房子，老媽媽不會騎車，她持續三個月，騎車載老媽媽去看房，最後順利幫女兒找到理想房屋與承做貸款的銀行，過程中他體會天下父母心，也很開心一圓客戶的家業夢想。陳茲芃到職近四年來，每年均維持千萬業績，不僅如此，還特別注重成交後的服務關懷，曾協助一對夫妻完成房屋出售，結案後，因客戶丈夫離世，衍生報稅與稅務單位認定差異問題，他立即找代書提供關鍵資料解決疑義，也更深深認為「用心的服務，不僅只到成交的當下，而是願意在客戶需要時，多走一步。」。吳勝哲深耕房仲業22年，長年秉持誠信、專業與以客為本的服務精神，曾獲房仲界奧斯卡「金仲獎」、公司服務品質獎及最有價值經紀人MVP等多項肯定。面對金融海嘯、房市政策調控及疫情衝擊等市場低迷與變動挑戰，他始終堅守專業倫理與交易安全原則，不以短期利益為導向，而是透過專業分析、審慎判斷與耐心溝通，協助客戶降低風險、做出合適決策，安心完成每一筆重要交易。王煒智入行六年來，也曾經歷低潮，逆境中他選擇回歸服務初心，堅持紀律、誠信與專業，他曾協助一名屋主解決長達2年的售屋困境，重新盤點物件價值與行銷策略，並花大量時間與屋主溝通，陪同買方帶看，終於順利完成交易，當天屋主跟他說「促成交易不是因為價格，而是真的看到他站在屋主立場著想」。顏究真為資工背景出身，他將邏輯思維與數據分析的專業運用於客戶服務中，將繁雜的稅務規劃與法律條文視為服務的程式碼，並在房市普遍低迷時，運用數據分析力精準客群開發，使業績實現55%的逆勢成長。信義房屋表示，房仲工作的價值早已超越單純的買賣媒合，而是建立在專業、誠信與溫度之上的長期陪伴。未來將持續深化服務品質，培養更多以客戶需求為核心的專業人才，讓不動產服務成為社會中值得信賴且具有正向影響力的力量。