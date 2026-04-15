「公司沒聽說」

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舒華、柯震東二度爆戀愛ING 她去年才稱「母胎單身」

公司沒聽說，無法回應莫名消息

南韓女團i-dle台灣籍成員葉舒華，今（15）日再度被爆與男星柯震東祕戀中，這段從2024年延燒至今的「柯舒戀」再掀話題，兩人過去因IG互動疑似打情罵俏引發聯想，如今；但時間往回拉一點，舒華在2025年7月才在節目上親口表示自己是「母胎單身」，從未談過戀愛，所以不能上戀愛實境節目《換乘戀愛》，前後說法與爆料內容出現巨大落差，加上柯震東經紀人回應否認，讓這段緋聞再度陷入真假難辨的討論。舒華跟柯震東第一次爆出曖昧，是在2024年舒華回台參加柯震東生日聚會，當天被指認識後迅速熟絡，之後舒華在社群發文寫下「Hey~ i love you」，柯震東則以3個閉眼微笑表情回應，被外界解讀為隔空傳情，緋聞瞬間炸開；不過當時粉絲反彈聲量極大，，舒華經紀公司Cube娛樂當時表示：「傳聞並無事實根據。」但她疑似看不下去，沒有承認戀情反倒是喊話大家生命有限，謝謝大家的溫柔關愛，但也拜託不要來鬧。然後隔年，舒華親自替這段關係添上另一個關鍵變數，2025年7月，她在節目中與tripleS成員琉然錄影時，被問到是否能參加戀愛實境《換乘戀愛》，舒華當場笑回「我沒辦法上啦，因為我是母胎單身。」甚至還開玩笑說若《單身即地獄》改成室內拍攝、不會曬黑，自己反而有興趣參加，當時這段發言被解讀為她對戀愛仍停留在「零經驗」狀態。如今相隔一年多，《鏡週刊》再爆兩人戀情進展，指出柯震東因Netflix影集《乩身》聲勢再起，私下感情同樣穩定升溫，與舒華的關係不僅未斷，甚至已發展到見家長階段，柯爸柯媽對她評價頗高；圈內也流傳兩人其實早已穩定交往，只是礙於韓團體制與粉絲壓力始終低調處理，加上舒華近年頻繁返台工作、拍攝與活動行程密集，讓這段關係有跡可循。面對再度升溫的戀愛說，柯震東經紀人僅回應「」，女方則未證實。