我是廣告 請繼續往下閱讀

▲田曦薇在拍《逐玉》的時候，一直問戚薇感情問題。 （圖／翻攝自微博）

田曦薇和張凌赫因古裝劇《逐玉》爆紅，兩人在劇中CP感十足，即便戲播畢，還是有很多人走不出他們帶來的甜蜜感，甚至希望他們能真的在一起，有許多網友開始當起鍵盤柯南，想抓他們的「戀愛證據」，像是張凌赫對田曦薇特別寵溺、在慶功上裝不熟，以及他們各自在綜藝節目上談到對戀愛的看法等等，都像極了熱戀中的情侶。張凌赫和田曦薇究竟有沒有在一起，成為內娛討論焦點，有人挖出他們的戀愛證據，首先是張凌赫對田曦薇非常寵溺，過去他也曾合作過不少女神，像是趙今麥、徐若晗等，但每次宣傳都是兩人並肩而坐，唯獨和田曦薇接受訪問時，張凌赫的身體總是會不由自主地側向她，望向她的眼神也非常有愛。另外，去年4月《逐玉》殺青，張凌赫當時正在錄製《開始推理吧》，被問到感情戲如何進入，他馬上回，「要愛上對方。」而當時就是在拍《逐玉》的時期。不只是張凌赫露餡，田曦薇6月在好友李雪琴的節目中被她爆料，兩人一起錄製別的節目，田曦薇每天都在問戚薇要怎麼能跟一個人長時間在一起，很羨慕戚薇和李承鉉的感情可以這麼好。有人說，田曦薇這種少女的煩惱，根本就是戀愛中的人才會有的煩惱。不過其實之前劉宇寧就曾說，演員一年可以接2、3檔戲，拍完等到要播的時候，也1、2年過去了，說不定私下早已沒聯繫，為了劇要努力裝熟也是滿難的，要觀眾理性追劇。