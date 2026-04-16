張凌赫、田曦薇憑《逐玉》爆紅，先前因兩人的經紀人徐若晗、公鈺涵是世仇，被說二搭無望，不過他們在慶功宴上擁抱冰釋，馬上就傳出張凌赫和田曦薇將合體出演真人秀《花兒與少年8》，掀起熱議。

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粉絲有福了！張凌赫、田曦薇傳參加《花兒與少年8》

張凌赫和田曦薇的經紀人9年前因替自家藝人爭取番位鬧僵，內娛皆知兩人是死對頭，此次《逐玉》創下高收視，兩人也冰釋前嫌，最開心的莫過於粉絲，原本感覺「田作之赫」二搭無望，這回馬上有傳言說兩人要合作《花兒與少年8》，以及6月的現代偶像劇《逐夏》。

田曦薇在慶功宴上提到，雙平台破萬時，和張凌赫一起宣傳，本來還沒覺得紅了，直到網路上開始出現各種段子，又發現《逐玉》在台灣、新加坡都是熱播劇，她感動喊，「突然覺得沒有不承擔文化輸出的義務了！我覺得我的人生方向有了一個更高的追求」。

張凌赫也幾度哽咽，提到和田曦薇在「西固巷」的日子，都是真情實感的過程，他也提到這兩年市場艱難，《逐玉》的出現給了他信心，也給了許多老闆、觀眾信心，「長劇是有可能再掀起風潮的。」

▲《花兒與少年8》開放觀眾參與製作，可以敲碗想看的藝人組合，田曦薇和張凌赫霸屏。（圖／翻攝自微博）
▲《花兒與少年8》開放觀眾參與製作，可以敲碗想看的藝人組合，田曦薇和張凌赫霸屏。（圖／翻攝自微博）

張凌赫、田曦薇二搭有望了！經紀人《逐玉》慶功宴上演世紀大和解

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...