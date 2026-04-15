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▲房市量價脫鉤！永慶房屋統計顯示，2025 年七都預售屋成交量全面崩跌，新竹縣市成交量年減 80.8% 且總價中位數下修 160 萬，跌幅 8.2% 居全台之冠；台南市則逆勢大漲 11.7% 成為漲價王 。（圖／永慶房屋提供）

房市神話真的破滅了嗎？永慶房產集團今（15）日發布最新預售住宅市場調查，受央行第七波選擇性信用管制衝擊，2025 年全台預售住宅交易量大幅衰退 。其中，過去房價最硬的新竹縣市爆冷慘跌，總價中位數重摔 160 萬元，成為七都重災區 ；而全台「漲價王」則由台南市逆勢奪冠，漲幅甚至超越台北市 。過去受惠於科學園區題材、房價一路狂飆的新竹縣市，在 2025 年出現劇烈反轉 。數據顯示，新竹縣市預售住宅交易量較前一年崩跌 80.8% 。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，因過去房價漲幅過大，已明顯超過一般購屋族負擔，消費者不再盲目追價，導致總價中位數從 1,940 萬降至 1,780 萬，整整縮水 160 萬元，跌幅達 8.2% 。當全台成交量萎縮時，台南市卻展現出驚人的價格韌性 。2025 年台南預售住宅總價中位數達 1,385 萬元，較 2024 年大增 145 萬元，年增幅 11.7% 成為全台「漲價王」 。陳金萍分析，台南因南科擴廠利多，具備實質建設題材的建案房價仍在高位，呈現「量縮價漲」的特殊格局 。至於台北市雖然總價中位數續增 234 萬元，但年增幅為 6.8%，僅位居第二 。整體而言，2025 年預售住宅市場交易量萎縮幅度極大，新竹、高雄、台中與台南的量縮幅度均超過七成 。陳金萍強調，除了地段或品牌優勢的建案外，過去漲幅較大、機能尚未到位的區域，在貸款緊縮與新屋交屋潮的雙重壓力下，交易量已明顯大幅下修，購屋族將有更多機會爭取讓利空間 。