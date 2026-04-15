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港商丁小琥8年前以「湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長」的身分來台，之後多次入境的名義是商務或觀光行程，實則吸收我國國軍刺探軍中機密、並遊說軍官投降，他為了營運共諜網砸下1112萬元，涉犯《國安法》、《陸海空軍刑法》，去年（2025）高檢署起訴；丁小琥落網後遭到羈押，在案件審理期間病逝看守所，高等法院今天宣判公訴不受理，同案起訴的6名現役或退役軍人，則因為自白獲得減刑，分別遭判處4年6月到8年6月。依據檢調偵辦，丁小琥接受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站的指示，藉由來台旅遊或洽公的機會，先搭上陸軍司令部戰訓處的退役中校王文豪，再與國防部參謀本部防空飛彈指揮部的退役中校譚俊明建立關係。丁小琥透過王文豪和譚俊明延伸觸角，納入陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契、空軍飛指部少校管制官邱翰林、空軍飛指部中尉人事官楊千慧（邱翰林之妻）、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智（邱翰林的小舅子），將共諜網發展為7人以上的規模。丁小琥刺探、收集軍中機密資料，會依據下線提供的情報發獎金，為了提供報酬以及維持共諜網運作，他透過地下匯兌轉匯1112萬7600元到台灣。除此之外，丁小琥還遊說現役軍人，未來遇到兩岸戰爭就率領部屬消極不抵抗。高等法院今日宣判，王文豪及譚俊明涉犯「為大陸地區發展組織」罪，分別判刑7年及7年2個月，呂芳契、邱翰林、楊千慧也因發展組織罪獲判6年、8年6月、8年；楊博智涉犯《陸海空軍刑法》的職務洩漏機密罪，判刑4年6月。