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▲堡新與大華建設委任律師林正疆指出，商業法院的裁定結果凸顯了中工董事會先前刪除股東提名名單的決議違法且失當，並表示將依法追究相關民事與刑事責任 。（圖／堡新提供）

中華工程（中工）將於 5 月 21 日舉行股東常會改選 4 名董事及 3 名獨立董事 ，近期引發市場關注的提名權爭議迎來關鍵轉折。商業法院於今（15）日裁定，命令中工應將股東堡新投資、大華建設及佳峻投資提名的董事與獨董候選人，全數列入選舉名單 。對此，中工今日下午做出簡短回應，表示尊重商業法院之假處分裁定。本案爭議始於中工董事會於本月 10 日決議，以「超額提名」為由剔除股東方的董事提名名單 。堡新等股東隨即向商業法院聲請「定暫時狀態處分」以維護權益 。法院審理後於今日中午裁准聲請，認定中工應將上述候選人列入股東常會選舉名單 。為確保法院裁定能即時生效，堡新與大華建設委任律師林正疆隨即於今日下午向台北地方法院提供新台幣 330 萬元擔保金，並正式聲請強制執行 。股東方要求法院迅速發出執行命令，並送達包括金管會證期局、證交所、集保結算所及中工股務代理機構在內的相關單位，確保候選人資格獲得恢復 。堡新、大華及佳峻投資表示，法院此舉有效維護了股東權利與資本市場秩序 。股東方除呼籲全體股東支持恢復後的候選名單以推動公司治理外，也請求經濟部商業發展署、投保中心等監理機關強化監督後續股東會執行程序，確保選舉在公平公正原則下進行 。針對此法律攻防，中工目前僅強調，隨法律程序進入強制執行階段， 5 月的股東常會預計將上演激烈的股權對決 。