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台股15日大漲426.02點，收在36722.14點，締造歷史新高。外資單日買超557.1億元，不過台股創高個股表現強弱分歧，記憶體族群表現疲弱，而觀察盤後籌碼，外資對記憶體族群呈現大賣。盤點外資週三的賣超名單，記憶體族群淪為外資提款的重災區。其中災情最慘重的是旺宏，外資一口氣倒貨4.24萬張，高居賣超榜首。旺宏終場股價重挫8.68%，收在142元，成交量25.6萬張。除了旺宏之外，華邦電單日遭外資出脫2.54萬張，名列賣超排行榜第二名，第四名為力積電、外資賣超1.59萬張。外資15日賣超前十大個股，依序為旺宏、華邦電、台化、力積電、大成鋼、中信金、台泥、康舒、中石化與廣達。而外資資金15日買超，資金集中在面板、玻纖布族群。外資最青睞標為群創，單日掃貨超過9.61萬張，同族群的友達與彩晶也分別獲得2.1萬張與1.05萬張的買盤挹注。此外，晶圓代工二哥聯電外資買超4.3萬張，玻纖布南亞外資大買3.7萬張、台玻外資買超2.7萬張。