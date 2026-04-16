（更新10：09 鮑爾因絆倒阿德巴約、加上賽後辱罵，總計被罰款6萬美元（約合新台幣190萬），並追加一個惡意犯規，但確定沒有被禁賽。）

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在NBA東區附加賽「Win or Go Home」前夕，夏洛特黃蜂隊傳來令人不安的消息。根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，NBA官方已正式重啟調查，針對黃蜂隊當家球星拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）在昨日賽事中絆倒邁阿密熱火中鋒巴姆·阿德巴約（Bam Adebayo）的動作進行審查，這讓黃蜂隊的晉級之路蒙上一層陰影。消息人士透露，聯盟辦公室已經就此事聯繫了熱火與黃蜂兩支球團。在接下來的關鍵幾小時內，聯盟將陸續約談拉梅洛·鮑爾本人以及當時在場的涉事球員。Shams指出，目前參與調查的相關人士透露，該動作確實存在被追加升級判定的風險，不排除將該動作判定為「一級惡意犯規」甚至情節更嚴重的「二級惡意犯規」。對於夏洛特球迷而言，最關心的莫過於鮑爾是否會因此遭到禁賽。查拉尼亞在報導中提到，目前事件是否已嚴重到足以處以禁賽罰則仍存在疑問，但聯盟的高度關注已引發外界熱議。若鮑爾最終因禁賽缺席接下來生死攸關的附加賽，對於極度依賴他組織進攻的黃蜂隊來說，無疑是致命的打擊。黃蜂隊本季靠著鮑爾的穿針引線與外線火網，成功以東區第九順位挺進附加賽並擊敗強悍防守傳統的熱火隊。如今下場將面對第七、第八種子之間輸球的隊伍，黃蜂原本被外界看好能繼續乘勝追擊挺進季後賽，但如今失去進攻核心的可能性讓球隊氣氛降至冰點。目前球團與球迷都在靜候聯盟的最終裁定，這份調查結果將直接左右東區季後賽席次的最終走勢。如果鮑爾無法上場，黃蜂隊勢必得更加依賴新秀克努佩爾（Kon Knueppel）與布蘭登·米勒（Brandon Miller）的火力發揮而替補控衛崔·曼恩（Tre Mann）是否能扛起組織重任，將成為黃蜂能否在混亂中突圍的關鍵。