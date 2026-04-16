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NBA西區附加賽的生死決戰今（16）日點燃戰火。金州勇士前往客場挑戰洛杉磯快艇，賽前勇士主帥科爾（Steve Kerr）排出的先發名單引發熱議。根據統計，這套被寄予厚望的五人陣容，在整個例行賽期間竟然僅僅合體上場過「11分鐘」。勇士今日公佈的先發五人分別為：這套名單最大的驚喜在於巴西前鋒桑托斯，科爾顯然希望利用他的活力與身材優勢，在防守端干擾快艇強大的側翼群。然而，根據快艇隨隊記者魯索（Justin Russo）的追蹤報導，這套陣容在本賽季的合作時間極短，總共僅在場上共事過11分鐘。儘管這極短的樣本數中，勇士取得了「+13」的優勢淨勝分，但在高壓的附加賽環境下，默契程度無疑是一場豪賭。相較於勇士的變陣，洛杉磯快艇則維持了更為成熟的體系。快艇今日先發陣容為：魯索指出，快艇這套先發組合本季已共同出賽79分鐘，且在攻守兩端展現極強的統治力，淨勝分高達「+42」。無論是配合的熟練度，還是在面對各種戰術變換時的應對，快艇先發陣容的數據面顯然比勇士更加穩定且亮眼。勇士選擇在最關鍵的比賽中推出一組「幾乎沒配合過」的先發，外界解讀為科爾針對快艇防守體系的奇襲；但也有一派聲音擔憂，在快艇主場的巨大壓力下，勇士球員間的默契斷點恐成為致命傷。柯瑞能否帶領這組全新的夥伴擋下雷納德領軍的側翼海？這場11分鐘與79分鐘的默契對決，將直接決定誰能保住季後賽最後的晉級希望。