現在雙北大眾運輸發達，許多人也沒有汽車，那買房一定要買車位嗎？畢竟車位在雙北動輒200萬左右，對於首購族來說，是一筆不小的負擔。對此，資深房仲阿偉表示，停車位每個月租金2000元、租30年才72萬，好像不買車位比較划算，不過阿偉分析3點，建議能買就買。信義房屋根據調查，台北市自有車位比例僅有55.6％，而且車位月租均價近3000元，成為六都之冠。
租30年只要72萬 房仲提醒要考慮3點
資深房仲阿偉在臉書粉專「好棒棒房仲日常阿偉」發文表示，有人指出，買一個車位要上百萬，到外面租車位一個月才2000元，租30年只要72萬元，這樣看起來不買車位似乎比較划算。不過阿偉分析3點實際面向，認為能買車位還是要買。
一、現在租金不代表未來租得到
現在能租到2000元車位，不代表10年、20年後還能租得到，很多私人停車場只是用來暫時養地，哪一天私人停車要改建，不是要多花錢，就是沒地方停。
二、車位是賣房加分項目
車位不只能拿來停車，也是未來賣房的加分項目，像是兩房產品的主要買方自住客、小家庭、有孩子的家庭，通常都會需要停車位，若房產沒有車位也很難吸引買房。
三、只算租金、沒考慮便利成本
除了考量租金之外，自家樓下有車位還是比較方便，像是遇到下雨天、抱小孩、提重物，每天要多走5到10分鐘，久了之後真的會後悔，阿偉看過很多案例，為了省那一筆錢，後來每個月在繞車位、找停車位、被漲租金折磨。
台北停車位、租金都最高 找車位要花11分鐘
信義房屋表示，根據官方統計顯示，台北市自有車位的比例僅55.6%，位居六都之末，找車位平均要花11.3分鐘，全國最久；新北市則是60.3%、桃園市73.2%、台中市71.2%、台南市70.5%、高雄市也有69%，北市有高達1/3的車主是長期租用車位，比例最高，若以車位租金水準來看，台北市租車位的比例中，有15%的每月停車費在4500元以上，平均月租費用2979元不僅是六都之冠，甚至是比其他區域高於一倍以上。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市車位供需狀況比其他都會區更吃緊，現在北市大多是公寓類型產品，多數沒有停車位，加上北市工作人口多，也有一個車位分成白天、晚上分租的情況；另外，現在小面積整合開發多，有些只能規劃機械停車位，這也是銷售的一個痛點。但現在車位價格也相當可觀，北市2025年平面車位價格287.8萬元，新北市204.3萬元，桃園市162.9萬元，台中市165.6萬元，台南市155.4萬元與高雄市204.8萬元。
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資深房仲阿偉在臉書粉專「好棒棒房仲日常阿偉」發文表示，有人指出，買一個車位要上百萬，到外面租車位一個月才2000元，租30年只要72萬元，這樣看起來不買車位似乎比較划算。不過阿偉分析3點實際面向，認為能買車位還是要買。
一、現在租金不代表未來租得到
現在能租到2000元車位，不代表10年、20年後還能租得到，很多私人停車場只是用來暫時養地，哪一天私人停車要改建，不是要多花錢，就是沒地方停。
車位不只能拿來停車，也是未來賣房的加分項目，像是兩房產品的主要買方自住客、小家庭、有孩子的家庭，通常都會需要停車位，若房產沒有車位也很難吸引買房。
三、只算租金、沒考慮便利成本
除了考量租金之外，自家樓下有車位還是比較方便，像是遇到下雨天、抱小孩、提重物，每天要多走5到10分鐘，久了之後真的會後悔，阿偉看過很多案例，為了省那一筆錢，後來每個月在繞車位、找停車位、被漲租金折磨。
信義房屋表示，根據官方統計顯示，台北市自有車位的比例僅55.6%，位居六都之末，找車位平均要花11.3分鐘，全國最久；新北市則是60.3%、桃園市73.2%、台中市71.2%、台南市70.5%、高雄市也有69%，北市有高達1/3的車主是長期租用車位，比例最高，若以車位租金水準來看，台北市租車位的比例中，有15%的每月停車費在4500元以上，平均月租費用2979元不僅是六都之冠，甚至是比其他區域高於一倍以上。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，北市車位供需狀況比其他都會區更吃緊，現在北市大多是公寓類型產品，多數沒有停車位，加上北市工作人口多，也有一個車位分成白天、晚上分租的情況；另外，現在小面積整合開發多，有些只能規劃機械停車位，這也是銷售的一個痛點。但現在車位價格也相當可觀，北市2025年平面車位價格287.8萬元，新北市204.3萬元，桃園市162.9萬元，台中市165.6萬元，台南市155.4萬元與高雄市204.8萬元。