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家樂福租約到期 預計改建景觀住宅

▲高雄退場地標周邊近3年房價。（圖／台灣房屋提供）

大統百貨規劃尚未宣布 附近房價已有1成漲幅

高雄3大老地標：國賓飯店、大統百貨五福店、家樂福愛河店相繼退場，高雄國賓飯店已經進入改建程序，大統百貨五福店則是在拆除作業，尚未宣布未來規劃，家樂福愛河店則是因為租約到期，將在4月底結束營業，將轉型為景館大樓。台灣房屋集團統計，家樂福愛河店和國賓飯店近3年周邊房價落在2字頭，並小幅上漲，其中國賓飯店漲約1成最多。台灣房屋高雄三多捷運加盟店店長吳泓億表示，家樂福愛河店鄰近愛河，停車方便，是許多在地民眾日常採買的地方，現在確定要在4月底歇業，讓許多人感到惋惜。而家樂福愛河店店址早在2021年就出售給台中豐邑機構，當時以約總價42億元、每坪單價約119萬元賣出，吳泓億指出，國賓飯店也預計規劃為飯店宅，國賓飯店及家樂福愛河店都位處愛河特區，擁有愛河景觀優勢，周邊預售案「京梧桐」、「立信立天下」等景觀豪宅，最高成交單價已有6字頭水準。營運超過半世紀的大統百貨五福店，也因為土地租約到期不續約，按照合約拆屋還地，目前該位置的未來規劃尚未公布。大統商圈周邊近3年房價同樣也有超過1成的漲幅，每坪均價達27.8萬元。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2025年房市雖表現收斂，但優質區段仍展現其抗跌優勢。大統百貨商圈為高雄商業核心之一，交通便利、生活機能完善、豐沛商業機能優勢，最近僅有少量新案推出，以2到3房小宅為主，其中「民生臻愛」，2025年成交單價創下4字頭社區新高。李家妮指出，近年在亞灣區計畫帶動下，南高雄發展動能明顯回溫，但市中心素地日益稀缺，推升老建物整合趨勢持續升溫，尤其這類具備區位優勢的老地標，僅擁有成熟機能與完整生活圈，兼具危老重建紅利，相對成為開發商積極關注的整合標的。